Na domaćoj sceni ima nekoliko pevačica koje svoje pojave ne mogu da sakriju, ne samo zbog talenta, već i zbog stasa.

Među onima o kojima se najčešće govori kada je visina u pitanju su Snežana Babić Sneki, Katarina Grujić, legendarna Lepa Brena, kao i Lepa Lukić.

Sneki se često izdvaja zbog elegantne figure i dugih nogu, dok je Kaća Grujić u poslednje vreme redovno u vrhu liste najviših mlađih zvezda.

Lepa Brena dugo je smatrana jednom od viših dama estrade, a Lepa Lukić je takođe među zapaženijim visokim pevačicama.

Ipak, jedna se izdvojila kao najviša pevačica na našoj estradi, a sudeći po brojakama tu titulu ponela je Tijana Dapčević koja je visoka čak 184 cm.

Na samo centimetar od nje udaljena je folk zvezda Stanojka Bodiroža poznatija kao Ćana, sa visinom od 183 cm, a za koju su do skora mislili da je najviša pevačica na našim prostorima.

Ćana: "Ja sam kao Vlade Divac"

Upkos činjenici da je viša i od mnogih muškaraca, Ćana se ne libi da nosi štikle koje, kako ističe, variraju od 5, do čak 10 centimetara.

Folkerka je nedavno otkrila i koji broj cipela nosi.

- Sa svojom visinom nekad izgledam kao Vlade Divac, a, zavisno od kalupa, nosim broj 41, 42 - kazala je tad.

