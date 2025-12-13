Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić podelila je fotografiju novogodišnje dekoracije iz svog luksuznog stana.

Katarina Grujić koja je otkrila kako ima probleme sa zdravljem pokazala je kako je ukrasila svoj luksuzni dom u susret Novoj godini, a prizor je oduševio mnoge.

Na društvenim mrežama podelila je snimak iz stana na kojem se vidi da su novogodišnji ukrasi već zasijali punim sjajem.

Prelepi kadrovi iz stana

Centralno mesto zauzima velika, elegantna jelka ukrašena pretežno zlatnim detaljima, dok se na njenom vrhu ističe zvezda. Pored jelke, prostor krasi i mnoštvo pažljivo odabranih dekoracija koje dodatno doprinose prazničnoj atmosferi.

Katarina Grujić ukrasila stan
Katarina Grujić ukrasila stan Foto: Printscreen

Na dnu jelke poređani su Deda Mrazovi u nežnim, pastelnih tonovima, dok su oko njih raspoređeni zlatni irvasi i dekorativni paketići, što celokupnom enterijeru daje dozu luksuza i topline. Pratioci su se složili da je Katarina i ovog puta pokazala istančan ukus kada je reč o prazničnom dekorisanju.

Slika zaslona 2025-12-13 u 15.00.18.png
Foto: Printscreen

Kako su mediji pisali Grujićka i njen suprug pazarili su stan od 408.000 evra, a Kaća je u nekoliko navrata pokazala pojedine delove porodičnog doma.

Ne propustiteStarsRASKOŠNA JELKA OD PODA DO PLAFONA! U porodičnom domu Katarine Grujić prava praznična čarolija, ovo je omiljeni kutak malene Katje (FOTO)
Katarina Grujić
StarsGRUJIĆKA I ANASTASIJA ZAJEDNO LUMPOVALE ZA DOČEK 2022. GODINE! Luda atmosfera osvanula na mrežama, devojke se popele na stolice!
13213213213131355.jpg
StarsKATARINA GRUJIĆ PRVI PUT POKAZALA ĆERKU KATJU! Novogodišnja BAJKA u domu Gobeljića, tu je i Deda Mraz: Sve pršti od luksuza!
kaca-grujic-2.jpg
StarsOD DEČKA SAM DOBILA ONO ŠTO SAM TRAŽILA! Kaća Grujić sumirala 2020: Otkrila na čemu je ZAHVALNA, pa progovorila o POKLONIMA!
screenshot-128.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP569 Izvor: Kurir TV