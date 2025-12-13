Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić podelila je fotografiju novogodišnje dekoracije iz svog luksuznog stana.

Katarina Grujić koja je otkrila kako ima probleme sa zdravljem pokazala je kako je ukrasila svoj luksuzni dom u susret Novoj godini, a prizor je oduševio mnoge.

Na društvenim mrežama podelila je snimak iz stana na kojem se vidi da su novogodišnji ukrasi već zasijali punim sjajem.

Prelepi kadrovi iz stana

Centralno mesto zauzima velika, elegantna jelka ukrašena pretežno zlatnim detaljima, dok se na njenom vrhu ističe zvezda. Pored jelke, prostor krasi i mnoštvo pažljivo odabranih dekoracija koje dodatno doprinose prazničnoj atmosferi.

Katarina Grujić ukrasila stan Foto: Printscreen

Na dnu jelke poređani su Deda Mrazovi u nežnim, pastelnih tonovima, dok su oko njih raspoređeni zlatni irvasi i dekorativni paketići, što celokupnom enterijeru daje dozu luksuza i topline. Pratioci su se složili da je Katarina i ovog puta pokazala istančan ukus kada je reč o prazničnom dekorisanju.

Foto: Printscreen

Kako su mediji pisali Grujićka i njen suprug pazarili su stan od 408.000 evra, a Kaća je u nekoliko navrata pokazala pojedine delove porodičnog doma.

