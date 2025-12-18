Slušaj vest

Pevač Saša Matić održao je nedavno dva spektakularna koncerta u zagrebačkoj areni, a sa lica mesta izveštavala je ekipa Kurir televizije.

Fanovi su pre koncerta rekli da su spremili maramice u slučaju suza, sa obzirom na emotivnost pevačevih pesama, a jedna od posetiteljki kaže da najviše voli pesmu "Prejako".

Ćerka i supruga pevača takođe su prisustvovale i slušale koncert iz prvih redova, a pevač je porazgovarao i sa ekipom emisije "Stars Specijal":

- Ja sam stari znanac u Zagrebu, više puta smo ovde svirali, ne sumnjam da će i večeras biti dobra svirka i energija. Sa ovom publikom imam odličnu interakciju po pitanju energija, pa očekujem da ni večeras neće biti ništa manje dobro nego ranije.

Pevač kaže da se nije odmorio od svoje američke turneje gde je imao četiri vezana koncerta u četiri grada. Na pitanje šta je najbitnije što je naučio u 2025. godini, rekao je:

- Naučio sam da mogu nešto da sprovedem u delo, a i ne moram, nije sve moranje. Ova godina je neverovatno brzo prošla. Sve svoje želje sam ostvario, možda bih u 2026. godini želeo da se više posvetim sebi, odmaram, komponujem, više mislim na sebe - kaže Matić.

Gosti iznenađenja bili su pevači Mirza Selimović i Jakov Jozinović.

- Ovo je čast i privilegija - kaže Jozinović.

Selimović kaže da je bio u osnovnoj školi kada je Matić izbacio svoj prvi album, a Selimović je možda imao samo godinu dana:

- Drago nam je što nas je pozvao, meni je posebno drago jer znam Sašu dugo, a drago mi je i zbog njega (Jozinović), on je tek počeo i treba mu dati podršku - kaže Selimović.

Jakon Jozinović kaže da mu se život zbog slave promenio samo zato što ima više obaveza, ali je on i dalje ostao isti.

