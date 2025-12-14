Slušaj vest

Aca Lukas, iako trpi posledice otkazivanja nastupa u Republici Srpskoj, ne ostaje bez podrške. Pevačeva fotografija s Naserom Orićem izazvala je burne reakcije u javnosti i podelila region, ali dok jedni osuđuju, drugi jasno poručuju da Lukas i dalje ima vernu publiku i ljude koji žele da ga angažuju.

Aca Lukas uvek u epicentru dešavanja Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot


Njemu su otkazani nastupi na Jahorini i u Banjaluci, ali ga zato zovu na privatna slavlja.

- Lukas je jedan od omiljenih pevača i gde god da je nastupao, ljudi su dolazili da ga slušaju. Lično pravim veliko veselje i nisam imao nameru da angažujem Lukasa, ali sada ću to učiniti. Pozvaću ga da peva na mojoj porodičnoj proslavi u znak poštovanja i dobrodošlice od nas običnih ljudi. Kad se sve završi, tada ću javno izaći, reći ko sam i objaviti fotografiju s Lukasom. Ne želim da neki ljudi upropaste moje planove, zbog toga sada neću javno da istupam, ali biće vremena. Sada treba da uspostavim kontakt s njegovim timom, pa ćemo videti kako će se dalje odvijati - poručuje naš sagovornik, koji je više puta bio na Lukasovim nastupima.

- Mnogo puta sam bio na Lukasovim nastupima i mogu da posvedočim da se s njim svako slika. Slikali su se i okoreli kriminalci i razni ljudi, a da pevač nije ni znao čime se oni bave. Da li ga zbog toga treba osuditi i javno izložiti linču? Zbog jedne fotografije koju je objavio neko kome je to bilo u interesu i ko je zbog toga i došao na tu zabavu? Nije moje da sudim, ali znam da procenim i vidim istinu - kaže naš sagovornik.

Aca Lukas je u nedelju gost u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje od 16 časova na Kurir televiziji.

