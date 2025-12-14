Slušaj vest

Nakon turbulentnog perioda u privatnom životu, Ljupka Stević ponovo je srećna u ljubavi.

Pevačica već duže vreme uživa u stabilnoj emotivnoj vezi s novim partnerom, čiji je identitet Kurir nedavno otkrio, a prema informacijama bliskim paru, njihova romansa postaje sve ozbiljnija i ide ka braku.

Ljubavni momenti

Kako saznajemo, Ljupkin izabranik je uspešan biznismen, vlasnik hotela, koji se godinama bavi privatnim poslom i važi za veoma ostvarenog i stabilnog čoveka. On ne voli medijsku pažnju, a pevačica pored njega deluje zadovoljno i ispunjeno, što primećuju i ljudi iz njenog najbližeg okruženja.

Ima jakog dečka

Prema rečima Ljupkine bliske prijateljice, njih dvoje su već duže vreme u skladnoj vezi, a ozbiljni planovi uveliko se prave. Kako navodi isti izvor, par je razgovarao o budućnosti, zajedničkom životu i venčanju, zbog čega ne čudi što su nedavno viđeni zajedno u zlatari.

- Njihov odlazak u zlataru nije bio slučajan. Ljupka je presrećna i konačno mirna, a sve ukazuje na to da je u pitanju poseban i lep povod. Kad će doći do ludog kamena, još nije poznato, ali oni već žive zajedno kao da su u braku - otkriva izvor blizak pevačici.

Kategorična

Ljupka izbegava da priča o novom dečku. Ne krije ga od javnosti, s njim se pojavljuje u restoranima, ali na gradske događaje na koje je pozvana, a prisutni su mediji, još uvek ne dolazi s njim.

- Da, srećna sam, lepo nam je, ali ne bih još da pričam o svadbi jer nema govora o tome - rekla nam je nedavno Ljupka.