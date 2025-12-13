Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović se slomila tokom izvođenja pesme koju je posvetila pokojnom sestriću koji je preminio pre četiri godine. Bratislav je imao 33 godine.

Naime, pevačica Jana Todorović doživela je porodičnu tragediju kada joj je 2021. godine preminuo sestrić Branislav koji je imao samo 33 godine.

Pevačica je najveću bol pretočila u pesmi "Bože moj", koju je posvetila upravo njemu.

Ona je u emisiji "Grand specijal" izvela ovu numeru i sve vreme je grcala u suzama. Pevačica nije mogla da sakrije tugu i bol na licu.

"Nije mi umro sestrić, nego moje dete"

Inače, pevačica Jana je nedavno govorila o porodičnoj tragediji, te istakla da ne može da se pomiri sa smrću sestrića.

- Oporavljam se još od najveće tragedije u mom životu. Nije mi umro sestrić, nego moje dete. To je jedan mlad život, ostavio je iza sebe ćerku od pet godina. On nije samo dete moje sestre, već je i moje dete bio. Bane je odrastao na Kosovu s nama. Moja ćerka je doživela veliki stres, još uvek je vraćamo u normalu, o sestri i da ne govorim. Mene je ta tragedija zatekla u Americi na nastupima. Odmah sam krenula za Beograd, ali mi je trebalo dva i po dana da se vratim u Srbiju, a onda su me vraćali u život. Zvali su Hitnu pomoć, jedva sam podnela tu vest", ispričala je pevačica kada se tragedija dogovodila:

- On je dobio koronu, a bio je malo gojazan. Otišao je kod lekara, dobio je antibiotik, ali mu se stanje nije popravljalo. Doktorka mu je ponudila da ostane u bolnici i pošto se nije osećao dobro, pristao je. Stanje mu se odjednom pogoršalo i te subote je izgubio život. Bio je svega jedan dan na respiratoru. Mislim da mu srce nije bilo dobro, a nije bio ni vakcinisan", ispričala je Jana drhtavim glasom tada.

- Tako veliki šok je prvi put u životu doživela, pa smo sada uz nju sve vreme. Moramo da nastavimo dalje", izjavila je Jana, koja kaže da ju je puno prijatelja s estrade zvalo i nudilo joj pomoć, te da je svima zahvalna, ali i da zbog velikog bola nije imala snage svima pojedinačno da odgovori.

