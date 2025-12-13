Slušaj vest

Bora Santana otkrio je da se Asminu Durdžiću od samog ulaska u "Zadrugu 9 Elitu" najviše sviđa Maja Marinković, te da mu nije jasno zbog čega je ponovo započeo odnos sa bivšom ženom Aneli Ahmić.

Aneli i Asmin su se, podsetimo pomirili u "Zadruzi 9 Eliti", a učesnici su birali osobu koja stalno izvrće istinu i tom prilikom je Bora Santana izneo detalje o Asminu Durdžiću.

- Na prvom mestu je Asmin. On je meni od samog početka pričao o Maji. Mislim da mu se ona iskreno dopada. Ovo sa Aneli, ne znam šta je, ne mogu da donesem zaključak. Na drugom mestu je Aneli, ona nije ravnodušna prema Janjušu, a dopada joj se Anđelo. Na trećem mestu je Luka. Pomirio bi se sa Aneli Ahmić - rekao je Bora Santana.

1/4 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen YouTube

- Zamislite da se pomirite sa osobom koja je sa onaj model veze ''idi mi, dođi mi''. Videćete svi, nema ništa od toga - rekao je Luka.

- Ne zna se ko više laže i šta je istina. Luka i Aneli prednjače u svemu tome. Da navodim Asmina ne želim. Razumem ga nekako najbolje šta radi. Na trećem mestu je Teodora, to ne mogu da zaboravim. Govorila je da ja lažem oko njenog odnosa sa Filipom, a ispostavilo se da je sve istina - kazao je Terza.

Stanija zakucala izjavom

Podsetimo, Maja je izjavila da neće odustati od druženja sa Aneli, te da je ne zanima kako na to gleda Stanija Dobrojević.

- Nama je na žurki bilo top. U sedmici kad je krenula priča bila sam osuđena najstrašnije. Ja sam ušla kao jednika za sebe. Gazdu nemam, imam mamu i tatu. Sa mnom se zna u životu kako može, lepo ili nikako. Ako mi odgovara da sa njom popričam ili đuskam ja ću to raditi. I njih dve su na Elitoviziji spustile loptu. Stanija nije primitivna pa da joj smeta što je neko sa nekim okej. Stanija Dobrojević i ja jesmo dobre, ali nismo na vezi 24 sata. Da li neko misli da meni može neko da odredi ono što ja radim, pa ne može niko. Stanija jeste je*ena stranka ispala - rekla je Maja Marinković.

Asmin je najpre ostavio javno Staniju i izjavio da je prestao da je voli, a onda je bio intiman pred kamerama sa bivšom ženom.

Ona je otkrio da je Staniju ostavio jer je objavljivala snimke sa bivšim momcima, a onda se odmah tim povodom oglasila.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen Instagram

- Ono kad "žena" opere "ljubavnicu". Program: kratko, temperatura: hladna, centrifuga: istina - napisala je Stanija, a potom je dodala:

- Znači prestao da voli zbog REELA? Jeste li odgledali sporni reel, gospodo? Praštajte – grešila sam JAKO! Toliko da kad izađe, oprostiće se svi reelovi ovog sveta...Na kajanje, pa „ljubavi života moga“, ali ćao ste. Samo se vi pokazujte. Istina ima replay a ja sam već kliknula next.

Pogledajte dodatni snimak: