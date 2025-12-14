Slušaj vest

Krajem leta 2017. godine, iza vedrog lica i prepoznatljivog osmeha jednog od najvoljenijih muzičara ovih prostora Olivera Dragojevića, odvijala se tiha i teška borba. Tokom lekarskih pregleda uočeno je tumorsko tkivo, nakon čega su odmah započete detaljne pretrage.

Skrivao od javnosti

Saznanje da se suočava sa ozbiljnom bolešću na trenutak je zaustavilo njegov svet, ali je Oliver Dragojević sve to vešto skrivao od javnosti. Nije želeo senzaciju niti sažaljenje. U kratkim izjavama ostao je smiren i dostojanstven, rekavši tek:

- Da, bolestan sam i trenutno sam u procesu pregleda i analiza.

Oliver Dragojević Foto: Printscreen You Tube, Promo

Iako su se u medijima pojavljivale razne spekulacije, kasnije je potvrđeno da je reč o teškom obliku raka pluća. Uprkos dijagnozi, Oliver je zadržao mirnoću i poverenje u lekare, odlučivši se za klasično lečenje i jasnu odluku da bolest ne bude deo njegove javne slike.

- Nalazi su pokazali tumorsko tkivo i sada sam u procesu lečenja. Verujem doktorima i idem svojim putem. Ne želim dramu, želim da sve bude kako treba - govorio je u retkim istupima.

Poslednji dani

Poslednje dane proveo je okružen porodicom i najbližima. Njegova supruga Vesna kasnije je svedočila o tim trenucima, ističući mir i zajedništvo koji su vladali do samog kraja.

Oliver Dragojević
Pevač Oliver Dragojević sa suprugom Vesnom. Foto: Screenshot

- Poslednja tri-četiri dana nije govorio, samo je spavao. Bio je optimista do kraja. Stalno smo bili uz njega. Kuvala sam mu i hranila ga, slušali smo muziku koju je voleo. Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi. Nismo govorili da je kraj. Bili smo složna porodica, bez teških reči i nerešenih odnosa. Bio je miran i znao je da smo mi dobro - ispričala je Vesna, a preneo je stil.kurir.rs.

Oliver Dragojević otišao je tiho, onako kako je i živeo – dostojanstveno, okružen ljubavlju, ostavivši iza sebe muziku koja i dalje živi. Preminuo je u julu 2018. u 71. godini.

