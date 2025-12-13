Slušaj vest

Mirjana Antonović, koja je rodila sina pevaču Miroslavu Iliću, pobesnela je zbog lažnih navoda da je pevača Kiću Slabinca, ostavila zbog Slavuja iz Mrčajevaca.

Mirjana Antonović bila je tiha patnja čuvenog Kiće Slabinca sve do njegove smrti, koji joj je posvetio pesmu "Zbog jedne divne crne žene" i to 15 godina pre nego što je upoznala pevača Miroslava Ilića, kom je rodila sina Devina.

"Ovaj novinar nema veze sa realnošću. Eto samo nešto da stavi na papir. Ako mu je želja da piše posvetu Kići, treba da mu posveti istinu. Ja sam Miroslava upoznala 15 godina posle Kiće. Kićo i ja smo ostali prijatelji do njegove smrti. On je prezirao novinare, koji su kao i ovaj, pisali scenarije u svojoj glavi", napisala je Mirjana na svom Fejsbuk nalogu, pa dodala:

"Kićo i ja smo se mnogo voleli u ranoj mladosti, iz te velike ljubavi je komponovao pesmu 'Zbog jedne divne crne žene'. Posvetio je legendarnu kompoziciju meni, a i nama svima da večno uživamo u njoj. Njegov poslednji razgovor pred ulaza u bolnicu, bio je sa mnom. Šta drugo reći? Svet je izgubio velikog umetnika i ne treba njegovu baštinu kaljati lažima".

Kičo govorio o Mirjani

Kićo je ranije pričao za medije o svojoj velikoj ljubavi prema Mirjani i tada priznao da ga je veza sa njom jako bolela.

- Naše poznanstvo i ljubav povredili su me na vrlo grub način. Zove se Mira i rodila se i živela u našoj zemlji sve do svoje četvrte godine. Zatim je otišla u Sjedinjene Države. Ja ni od koga nisam sakrivao Miru, vodio sam je svuda sa sobom, i na izlete, i na koncerte. Volimo se iako je pre bila udata, a to je zaista samo naša stvar. Zašto nisu mogli da budu kavaljeri prema jednoj ženi a ne da je bezobzirno napadnu kojekakvim izmišljotinama - rekao je Slabinac ranije, pa dodao:

- Ona je tada bila u braku koji je bio pred raspadom i kako je napisala u svojoj knjizi, mi smo se našli i uklopili jedno drugome u život. Nismo o tome smeli ni govoriti. Prepreka je bila što je ona navikla na život na njujorškom asfaltu i dolazak u Osijek ili Zagreb nije dolazio u obzir, a ja se nisam vidio tamo. Ona je to naprasno prekinula, kako to već žene znaju; našla je nekog drugog i prevarila me da bih ja nju ostavio. Jako smo se ružno rastali, ružno za mene, ali o tome neću govoriti.

