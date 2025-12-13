Slušaj vest

Bojana Ristivojević priznala je u jutarnjem programu da ima štedni račun i izlanula se sa kojom cifrom raspolaže, a program je išao uživo, tako da nije bilo vremena za ispravke.

Voditeljka je pre četiri godine dobila ćerku Mitru s čijim ocem se rastala još u trudnoći, ali zajedno brinu o detetu. Rastanak od partnera smatra svojim najvećim porazom, ali to što je ostala sama sa detetom je nije sprečilo da odustane od novinarkog poziva i da se samo osam meseci nakon porođaja vrati na male ekrane.

1/20 Vidi galeriju Bojana Ristivojević nekad i sad Foto: Kurir štampano, Printscreen

Bojana se izlanula o novcu koji ima

Nedavno, Bojana se izlanula, i bez da je iko pitao, rekla koliko iznosi njena ušteđevina.

- Sad sam se setila da i ja u nekom fondu imam 400.000 dinara, kao vid štednje - rekla je Bojana, koja je odmah dodala:

- Možda ovo nije trebalo da kažem.

Pogledajte dodatni snimak: