Mnoge pevačice sa domaće scene danas su uspešne i bogate, a u detinjstvu su jedva spajale kraj sa krajem, a odrastale su bez jednog ili oba roditelja.

Tako su Ekstra Nena, Vesna Đogani, Zorana Simeunović, ali i Zlata Petrović svojevremeno smogle snage da o svemu otvoreno govore, te su mnogima pričom naterale suze na oči.

Vesna Đogani nikada nije krila da je sa majkom odrasla u siromaštvu, a mnogo je patila što nikada nije upoznala biološkog oca koji ih je ostavio još dok je pevačica bila beba. Nju je majke zbog teške situacije morala da ostavi u Dom za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

- Jer sam negde, u malom delu nekog kutka duše ostavila mogućnost da ja oca ipak sretnem i da mu oprostim. Nikada se nije javio, da me pozove i kaže: "E ja znam ko si ti. Samo sam hteo da te vidim, da te upoznam" - ispričala je Vesna u jednoj emisiji.

Zorana bila u dečijem domu

Mlada pevačica Zorana Simeunović koja je nedavno postala majka, takođe je odrastala bez očinske figure.

- Zbog nekih situacija sam prebačena u dečiji dom "Rada Vranješević". Centar za socijalni rad je doneo tu odluku, a mama se složila s tim tada i ja sam sa 14 godina otišla tamo. Nisam bila usamljena, tamo je najviše ljubav, bila sam srećna, tamo se najviše naučiš kulturi, odanosti, lojalnosti i stekneš prijatelj. Ne želim da me neko žali, već da pokažem ljudima da može da se uspe u životu i ako si dete iz doma.

Zlata Petrović je rođena u selu Grabovac u blizini Obrenovca odakle je već sa 14 godina krenula put estrade. Ona je takođe odrastala bez očinske figure, a tek sa 20 godina saznala je ko je njen biološki otac.

- Do dana današnjeg dana nisam sigurna da li je on stvarno moj biološki otac. Ja to nisam proverila nikada. Međutim, kako mi je majka rekla, to je on. Ja nisam imala pravo da se mešam u njihov život i njihovu sudbinu - ispričala je Zlata u jednoj emisiji.

Život nije mazio ni Snežanu Berić, poznatiju kao Ekstra Nena.

Ona je sa samo 16 godina ostala bez roditelja i tada na sebe preuzela brigu o sestrama.

- Ja se od šesnaeste godine profesionalno bavim muzikom, brinem o sebi. Jako dobro sam se izborila sa tim, sve sam stizala, kasnije sam upisala i falkultet. Ujutru sam išla u školu, popodne sam išla na probe sa bendom, uveče pevama u hotelu Taš. Napustila sam studije nakon što sam shvatila da sam isceđena kao limuni.

