Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević prvi put se oglasila nakon što je njen bivši verenik Asmin Durdžić Alibaba u emisiji "Elita - Pitanja novinara" otvoreno govorio o njihovoj vezi i trenutku kada je prestao da je voli.

Stanija je iznela svoju stranu priče, otkrivajući detalje o raskidu i razlozima za kraj njihove ljubavi.

- Bila sam maksimum koji je imao – a on je izabrao rijaliti. Prestala sam da volim Asmina mnogo ranije. Razlog? Pratio je bivšu i rijaliti. Tačka. Možete imati najlepši stan na obali Majamija, život kakav se naziva snom, ali ako muškarac u toj lepoti bira da gleda „Elitu“ i bivšu — onda žena pored njega ostaje sama - rekla je Stanija dok je on danas otkrio kako nije mogao da bude intiman sa njom.

Stanija besna

Ona tvrdi da Asminov ulazak u Elitu bio potreban iz više razloga.

- To me je povređivalo. Jer kada je ljubav prava, fokus je na nama, a ne bivšima. Svaki moj pokušaj raskida radio je sve da me vrati. Nije me puštao! Tako da sam bila u agoniji od veze gde me neko ne pušta a sve to radi. Njegov ulazak u „Elitu“ bio je jedini način da se ja tog odnosa konačno oslobodim. I idealan test njegove „velike ljubavi“ prema meni. Rezultat gledamo svi - rekla je Stanija pa poentirala.

- I za kraj poručite Alibabici još nešto: Ne bi bilo loše da smrša, da liči na nešto, da se lepše oblači i kulturnije ponaša - čisto da me ne bruka, ako već ne kao partnera, onda bar kao bivšu. Hvala - u svom stilu zaključila je Dobrojevićeva.

