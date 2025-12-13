Slušaj vest

Čelnik Hype produkcije, Saša Mirković, oglasio se povodom predstojeće koncertne sezone i najavio da su za Acu Lukasa i Folk House bend do kraja februara već zakazani više od 25 nastupa širom Evrope i bivše Jugoslavije.

Mirković je istakao da popularnost pevača potvrđuje da publika i dalje voli najveću muzičku zvezdu na Balkanu, te je poželeo svima zdravlje, sreću i uspeh u predstojećoj 2026. godini.

Acu Lukasa svi vole

– Drugari, sada je skoro polovina decembra, a mi smo danas popodne radili i uspeli da do kraja februara Aci Lukasu i Folk House bendu zakažemo preko dvadeset i pet koncerata. To znači da ljudi širom Evrope i bivše Jugoslavije vole Lukasa i njegove pesme, što još jednom potvrđuje da smo u pravu po mnogim pitanjima.

– Mi vas volimo puno i vidimo se na koncertima. U prilogu kasnije imate spisak nastupa za koje je uspelo da se napravi priprema jer nema zime i nema stajanja.

Siguran sam da će 2026. godina biti dobra za nas kao celu ekipu i želim vam svima puno zdravlja, sreće i uspeha. A ovima koji nisu dobri ljudi – a ima ih poneki, želim da postanu dobri ljudi u 2026. godini, barem za svoju okolinu, građane, a i za sebe – poručio je čelnik Hypa.

kurir / hypetv.rs

Pogledajte dodatni snimak: