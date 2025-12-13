Slušaj vest

Naser Orić je pojasnio okolnosti nastanka fotografije sa pevačem Acom Lukasom, otkrivajući da je reč o zloupotrebi njegovog prijateljstva od strane savetnika Milorada Dodika.

- I pored svega o čemu sam ćutao i pokušao da izbegnem, kažem pravu istinu, izgleda da me Dodik nije dobro shvatio pa nastavlja da satanizuje i progoni Acu Lukasa. Nisam znao zašto je njegovom savetniku Okuki trebala slika, pa sam im učinio jer su mi rekli da Mile želi da zeza Lukasa i Mirkovića - priča pa nastavlja.

"Aca Lukas je zloupotrebljen"

- Žao mi je sada što sam ljude uopšte doveo u ovu poziciju. Okuka je očigledno zloupotrebio naše prijateljstvo. Ispalo je da sam nenamerno za račun Dodika namestio Lukasa da bi ga Dodik napao, jer bi time pokrio svoje loše rezultate i pokušao da popravi svoj rejting u Republici Srpskoj - kaže pa zaključuje:

1/8 Vidi galeriju Naser Orić Foto: Instagram/naseroric, ZORAN LESIC / AFP / Profimedia, Printscreen Facebook

- Ja volim Acine pesme i prišao sam mu da sednem i da se slikam sa njim, samo zbog toga što su me zamolili da to uradim, jer je taj „pravac“ znao da ćemo biti na istom rođendanu. Moja poruka Aci je da ga svuda vole i poštuju, ali da se svojih treba da sačuva – poručio je Orić.

kurir / avaz

Pogledajte dodatni snimak: