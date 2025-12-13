Isplivali detalji iz doma Marije Šerifović, unuk oborio fotku, branila ga baka
SIN MARIJE ŠERIFOVIĆ BIO NESTAŠAN, OBORIO OGROMNU SLIKU, A ONDA JE BAKA VERICA KRENULA DA BRANI UNUKA! Isplivali detalji iz doma Marije Šerifović
Marija Šerifović uživa maksimalno u majčinstvu, a sada je podelila trenutak sa sinom Mariom koji ima dve godina.
Marija je pokazala kakav nestašluk je napravio dečak.
Naime, Marija Šerifović ležala je na kreveru sa naslednikom, a jednom rukom je držala sliku na zidu koju je Mario oborio.
Baka ga brani
Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram
Pevačica je i ostavila komentar, tačnije rečenicu njene majke Verice koja je branila unuka.
- Kaže baba: Zdravo muško dete.
Fanovi su ostali oduševljeni, te su molili pevačicu da kači više privatnih momenata iz svog života. Marija je nedavno govorila o svom poreklu.
