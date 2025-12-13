Slušaj vest

Marija Šerifović uživa maksimalno u majčinstvu, a sada je podelila trenutak sa sinom Mariom koji ima dve godina.

Marija je pokazala kakav nestašluk je napravio dečak.

Naime, Marija Šerifović ležala je na kreveru sa naslednikom, a jednom rukom je držala sliku na zidu koju je Mario oborio.

Baka ga brani

Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je i ostavila komentar, tačnije rečenicu njene majke Verice koja je branila unuka.

- Kaže baba: Zdravo muško dete.

Fanovi su ostali oduševljeni, te su molili pevačicu da kači više privatnih momenata iz svog života. Marija je nedavno govorila o svom poreklu.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP568 Izvor: Kurir TV