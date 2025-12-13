Slušaj vest

Pevač Božo Vrećo, ima specifičan imidž. Božo je sada podelio sliku iz ogledala, a njegov stajling mamio je pažnju.

Božo Vrećo pozirao je u uskom, crnom trikou, dok je njegova duga crna kosa prekrila siluetu.

Na nogama je imao kaubojske čizme, a brojne tetovaže su došle do izražaja. A ceo stajling izneo je sa puno samopouzdanja.

Božo Vrećo pokazao pozadinu
Foto: Printscreen

Otac pevača oduzeo sebi život

Inače, Božo je podelio sliku oca, koji je oduzeo sebi život kada je pevaču bilo četiri godine.

- Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvojaku ulogu i da bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto - govorio je Božo ranije za domaće medije.

