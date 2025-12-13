Slušaj vest

Sofija Dacić, bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe večeras je prva nastupala u drugom krugu muzičkog takmičenje "Zvezde Granda". Sofija je ponovo uspela da privuče veliku pažnju svojim atraktivnim stajlingom sa morskim motivima.

Naime, Sofija se večeras u "Zvezdama Granda" pojavila poput sirene, a u kosi je imala i morsku zvezdu, međutim ona je prema glasovima žirija otišla u baraž.

"Sofija ti si hrabra devojka, prezahtevna je bila prva pesma, a imala si i nevolju da nastupiš prva. Vidi se da ti fali iskustva, prepoznaje se taj amaterizam. Ovo je glas podrške da radiš. Ti imaš dar, ali potreban je rad" - rekao je Keba

"Hvala čika Dragane" - dodala je Sofija.

Kebina bivša snajka u drugom krugu Zvezdi Granda Foto: Printscreen

"Keba i cela porodica nisu podržavali njihov brak"

Podsetimo, Sofija i Igor Kojić venčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

- Igor i Sofija su pre nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rešili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - otkriva izvor blizak porodici Kojić.

Dara o Kebinoj snajki

Inače, Dara Bubamara, koja je takođe član žirija, nije znala da je Sofija Kebina bivša snajka, kada se prvi put pojavila u takmičenju.

- Ja nisam znala da je to Kebina snajka stvarno i ja sam je pohvalila da prelepo izgleda i rekla sam da izgleda kao Severina (smeh). Ona kaže ‘Pa, ja i jesam bivša snajka’, ja u šoku, u šoku! Onda sam zaključila da Kebin sin stvarno ima ukusa. Keba je onako najnormalnije reagovao, čak nikome nije ni pričao - ispričala je Dara kroz smeh i dodala:

- U svakom slučaju jako lepe stvari se dešavaju na snimanju, sve je onako spontano i opušteno. Svi me poštuju i cene - rekla je ona za Grand.

