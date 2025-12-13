Slušaj vest

Leksington bend večeras u Sava centru održava 4. po redu solistički koncert.

Sala je ispunjena do poslednjeg mesta a publika sve vreme peva na nogama sa članovima ovog benda.

Veliki hitovi koji traju i dan danas ore se dvoranom, a sada je publika doživela pravo iznenađenje kada se u Sava centru pojavila Lepa Brena.

Naime, folk diva je drugi gost na koncertu pomenutog benda, a ona je dočekana ovacijama dok je prolazila kroz publiku.

Sve pršti od pozitivne energije

Lepa Brena gost na koncertu Leksington benda Foto: Kurir

Brena se pojavila u svetlucavom crvenom kompletu, sako i pantalona zvonastog oblika koji je po rukavima i na donjem delu sa strane imao karner, te je svojim glamuroznim izdanjem ostavila je sve bez daha.

Ona je zapevala čuveni hit "Uđi slobodno" a sa njom je publika pevala u glas ovaj hit od reči do reči.

Nakon kraćeg obraćanja publici, raspoložena Brena je zapevala i drugi njen hit "Poželi sreću drugima" a publika je bukvalno bila u transu.

Podsećamo, Neda Ukraden bila je prvi gost iznenađenja na njihovom koncertu.

Lepa Brena gosca na koncertu leksington benda Izvor: Kurir

Ne propustiteStars"HODNIK, STEPENICE, DNEVNA, SPAVAĆA, GDE IDEMO MI?" Rada Manojlović otkrila kako izgleda dom Lepe Brene: Poklonila joj haljinu koju i danas čuva
Sequence 01.00_24_00_23.Still003.jpg
Stars"BRENA JE NAJVEĆI FOLIRANT, SKORO NIKOGA NE VOLI" Aca Lukas otkrio zašto je prestao da se druži s koleginicom: Uglavnom ti nikada ne misli dobro
Lepa Brena Aca Lukas
StarsTAKSISTA PROGOVORIO GDE JE VOZIO POZNATE PEVAČICE "Zovu me u večernjim satima": Milicu Pavlović pomešali sa Todorovićevom, njena reakcija se i dalje prepričava
shutterstock-794105728.jpg
StarsOVO SU NAJSKUPLJE SVADBE POZNATIH: Za jednu pevačicu izvađen džak novca i dijamanata
22222.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Vlado Georgiev zapevao "Tebe žedan": Reakcija publike nije izostala, cela Arena na nogama Izvor: MONDO/Ana Živančević