Slušaj vest

Leksington bend večeras u Sava centru održava 4. po redu solistički koncert.

Sala je ispunjena do poslednjeg mesta a publika sve vreme peva na nogama sa članovima ovog benda.

Veliki hitovi koji traju i dan danas ore se dvoranom, a sada je publika doživela pravo iznenađenje kada se u Sava centru pojavila Lepa Brena.

Naime, folk diva je drugi gost na koncertu pomenutog benda, a ona je dočekana ovacijama dok je prolazila kroz publiku.

Sve pršti od pozitivne energije

1/12 Vidi galeriju Lepa Brena gost na koncertu Leksington benda Foto: Kurir

Brena se pojavila u svetlucavom crvenom kompletu, sako i pantalona zvonastog oblika koji je po rukavima i na donjem delu sa strane imao karner, te je svojim glamuroznim izdanjem ostavila je sve bez daha.

Ona je zapevala čuveni hit "Uđi slobodno" a sa njom je publika pevala u glas ovaj hit od reči do reči.

Nakon kraćeg obraćanja publici, raspoložena Brena je zapevala i drugi njen hit "Poželi sreću drugima" a publika je bukvalno bila u transu.

Podsećamo, Neda Ukraden bila je prvi gost iznenađenja na njihovom koncertu.

Lepa Brena gosca na koncertu leksington benda Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: