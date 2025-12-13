LEPA BRENA ZASIJALA NA KONCERTU LEXINGTON BENDA! Evo ko je još bio gost iznenađenja
Leksington bend večeras u Sava centru održava 4. po redu solistički koncert.
Sala je ispunjena do poslednjeg mesta a publika sve vreme peva na nogama sa članovima ovog benda.
Veliki hitovi koji traju i dan danas ore se dvoranom, a sada je publika doživela pravo iznenađenje kada se u Sava centru pojavila Lepa Brena.
Naime, folk diva je drugi gost na koncertu pomenutog benda, a ona je dočekana ovacijama dok je prolazila kroz publiku.
Sve pršti od pozitivne energije
Brena se pojavila u svetlucavom crvenom kompletu, sako i pantalona zvonastog oblika koji je po rukavima i na donjem delu sa strane imao karner, te je svojim glamuroznim izdanjem ostavila je sve bez daha.
Ona je zapevala čuveni hit "Uđi slobodno" a sa njom je publika pevala u glas ovaj hit od reči do reči.
Nakon kraćeg obraćanja publici, raspoložena Brena je zapevala i drugi njen hit "Poželi sreću drugima" a publika je bukvalno bila u transu.
Podsećamo, Neda Ukraden bila je prvi gost iznenađenja na njihovom koncertu.
Pogledajte dodatni snimak: