Hana Babajić je samo dva dana pre snimanja muzičke emisije „Zvezde Granda“ stala na ludi kamen, a uprkos velikim životnim promenama, na sceni je dala sve od sebe i osvojila četiri glasa stručnog žirija. U duelu joj je ravnopravno parirala kandidatkinja Ane Bekute, Milica Zlatanović, koja je takođe dobila isti broj glasova.

- Imam insajderske informacije Hana, udala si se dva dana pre snimanja ove emisije. Postala si gospođa, čestitamo. Možda si zbog venčanja malo umornija - otkrio je Voja Nedeljković, a ovu informaciju žiri i publika u studiju pozdravili su gromoglasnim aplauzom.

- Dao sam prednost Hani. Čestitam ti, srećno tebi i tvom suprugu. dao sam ti prednost, što ne znači da si previše bila bolja od Milice, ali bila si mi sigurnija i zvučalo je sve zrelije. Rekao bihi da ti se smeši lepa karijera. Milice, zvučalo je malo neubedljivo, ide drugi krug, malo pooštravamo kriterijume - rekao je Keba.

Kebin komentar nije se dopao Miličinoj mentorki Ani Bekuti, te je došlo do rasprave.

– Gde je tačno bilo distoniranja Kojiću? Ajde molim te. Jedan stih nije bio u tonalitetu, a sve drugo je bilo. Sad ćeš dobiti po nosu (smeh)- odbrusila je Ana.

- Ne mogu ja sad da vršim muzičku obdukciju sad. U ovom aranžmanu ‘Polje jagoda’ se nisi snašla, da si pevala u originalu bilo bi bolje– našalio se Kojić.

"Imam veliku zamerku"

Iako je Svetlana Ražnatović podržala obe takmičarke, iznela je kritike na njihov račun kako bi im pomgla da u baražu budu još bolje.

- Hana, imam veliku zamerku, nisi me ništa slušala. Pokazivala sam ti sve vreme da ne pomeraš mikrofon, gde su ti krajevi? To su navike koje se teško rešavaju, sebi štetite kad pomerate mikrofon. Inače, talentovana si i scenična, dala sam ti glas sa razlogom. Ovo ti je drugarski savet. Milica je bila kod mene u timu i ona je katastrofalni tremaroš, ona ima toliku tremu, ona je jedna na probi, a onda izađe ovde i parališe je trema. Milice, iako si imala falševa, dala si dušu pesmi i emociju i zato sam ti dala glas. Ljudi ovo je drugi krug, tek smo počeli sa vama da radimo- istakla je Ceca.

