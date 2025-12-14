Slušaj vest

Voditelj Bojan Jovanovski, široj javnosti poznat kao Boki 13, otvoreno je pričao o odnosima na domaćoj estradi, ali i o problemima sa kojima se susretao zbog svog ekstravagantnog ponašanja i stila

Makedonsko TV lice godinama nije u dobrim odnosima sa Svetlanom Cecom Ražnatović, a kao pravi razlog Boki 13 je naveo njegov blizak odnos sa njenom suparnicom Jelenom Karleušom.

- Nemam lični, konkretni sukob sa njom. Došlo je do nesuglasica kada nije došla i pojavila se u mojoj autorskoj emisiji. Pre toga smo komunicirali korektno. Nismo se posebno družili, ne mogu reći da smo bili bliski. Bila mi je gost u Makedoniji, na koncertu i šou-programu. Trebalo je da bude gost i u mojoj emisiji, ali me nije ispoštovala i nije došla. Verovatno to nije mogla da podnese zbog moje blizine sa Jelenom Karleušom. Tako je to prestalo i smatram da je tako trebalo da bude – istakao je Boki, te odgovorio da li je povređen u tom odnosu:

- Ne, ma jok. Da dozvolim da me povredi odnos sa Svetlanom Ražnatović?! Znaš koliko je meni Svetlana Ražnatović bitna, kao lanjski sneg. Kako mogu da dozvolim da me povredi neka osoba koja mi je totalno nebitna. Čak ne bih ni pričao da me ne pitaš ti. Smatram da niko ko nije meni privatno bitan niti po bilo kom osnovu da mi je važan, ne treba da mu dam prostor – naglasio je Boki 13 u emisiji Pretres.

Opleo po Dari Bubamari

Podsetimo, Boki 13 i pevačica Dara Bubamara već neko vreme ne razgovaraju, ali voditelj ističe da su sve javne ličnosti dobrodošle u njegov podkast.

- U moj podkast su svi dobrodošli, čak i ona blesava Dara Bubamara. Nismo u kontaktu, petnaest godina se nismo čuli, a verujem da ni ona ne bi bila srećna da me čuje, a ne bih bio ni ja. Uvek ću je prozivati za fotošop, jer to što radi nije normalno. Svi koristimo fotošop, pa čak i ja, ali u granicama normala, ali ona nije normalna - rekao je Boki 13 za domaće medije, a potom se osvrnuo na Darinine stajlinge.

- Nikako, to više nije vredno komentara. Ona je van konkurencije u negativnom smislu. Ona je zlatna modna malina. Ima i gore obučenih, ali Daru izdvajam jer ona misli da je riba, da je fešn, da je fensi, a ustvari je jedan treš. Neka juri koga hoće, ali ne oblači se lepo.