Novinarka Studija B Dragana Ćosić umrla je 15. decembra 2015. godine, posle borbe sa dugom i teškom bolešću. Sa svega 28 godina suočila se sa teškom dijagnozom, raka dojke a deceniju kasnije i sa tumorom mozga.

Sve teškoće je prevazilazila sa osmehom, znala je da se smeje ali pre svega da se bori.

Foto: Printscreen/Youtube

- Da, išla sam u grad ćelava. Spremim se i izađem uveče. Vodila sam ja i tada računa o sebi, i posle operacije. Ali, tako ćelava, pravac u grad, u izlazak. Uuu, i divna stvar, ti pogledi kada uđem, jer niko me nije prepoznavao. Niko! Pa i kada sam počela da odlazim tamo gde su bile kamere i fotoreporteri, uđem, pravo na svoje mesto sednem i niko me ne konstatuje. Super je bilo! Znam da ima ljudi kojima bi sve to bilo teško. Meni nije. To je proces lečenja - izjavila je u jednom intervjuu za "Blic Puls" Dragana Ćosić o procesu lečenja od tumora na mozgu.

Nekadašnje poznato tv lice Studija B suočila se sa opakom bolešću samo nedelju dana pred venčanje, kada joj je otkriven zloćudni tumor na dojci.

- Ja ni onda nisam očajavala. To mi se desilo nekoliko nedelja pre nego što sam se udala, ali samo sam razmišljala kakvi će biti venčanica i bend, gde će biti slavlje... Tada sam imala dvadeset osam godina i bila sam najmlađi pacijent na onkologiji, a zloćudni tumor na dojci otkriven mi je sasvim slučajno. Izgleda da imam neke predispozicije za tu bolest, mada u mojoj porodici, nažalost, svi umiru od infarkta - rekla je u jednom intervjju za "Story".

Od tada je prošlo deset godina a u međuvremenu sa ona razvela i sledilo je novo suočavanje. Voditeljki je nakon jake vrtoglavice i bolova u kičmi ustanovljen tumor na mozgu, što je značilo novu borbu, hitnu operaciju i niz hemioterapija.

- Drugi put je, naravno, mnogo teže jer znate gde idete i šta vas čeka. Bila sam spremna baš za klanje i osećala sam se grozno, ali bodrila sam se zajedno sa profesorkom koja me je operisala. Samo suočavanje nije toliko teško jer ne smete da se predate. Ulog je previše veliki. Imate neprijatelja i znate da morate da se borite. Ni u jednom trenutku nisam htela da sedim i plačem. Imala sam jednu krizu pre mesec dana kada sam bila u strašnom iščekivanju kakvi će biti rezultati nakon multislajs skenera, ali bili su dobri - pričala je tada Dragana Ćosić, a ove reči hrabrile su ljude koji su se suočavali sa sličnim problemima.

Voditeljka se suočila sa gubitkom kose i problemom sa govorom. Uz pomoć logopeda i bebi Dol naučila je da govori i diše iz dijafragme.

– Smeh je najbolja terapija, nisam bežala ni od društva, niti se zatvarala u sebe. Vratila sam se poslu posle manje od godinu dana. Samu sebe sam jedva razumela, ali sam uporno verglala. Zamislite kako izgleda kada celog života funkcionišete na četiristo obrtaja, a onda odjednom morate da smanjite brzinu- pričala je Dragana Ćosić za magazin "Hello".

Bolest joj je promenila pogled na svet

Bolest ju je kako je tada priznala promenila i pogled na svet zbog boravka u bolnici.

- Mnoge osobe iz javnog života bore se sa tumorom, ali neće da govore o tome i mogu da ih razumem. Ja pričam zato što će neko ko je bolestan možda pročitati ovo i reći: "Čekaj, zašto bih ja očajavao? Ona je sad OK! Svaki dan je praznik, dobitak i treba stalno govoriti: Idemo dalje! I važno je hrabriti život."

Dragana je na Studiju B počela 1996. godine u jutarnjem programu, a vodila je i emisije "Beograde, dobro jutro", "Beograde, dobar dan". Četiri godine vodila je i uređivala turistički magazin "Pravim putem". Uređivala je i dnevni kulturni vodič "Svetionik", kao i emisiju "Urbazam".