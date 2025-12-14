Slušaj vest

Voditeljka Snežana Dakić iz braka sa biznismenom Vladimirom Mikićem ima ćerku Lauru, na koju je izuzetno ponosna. U julu ove godine ispratila je naslednicu na maturu, a na Instagramu je podelila prelepe zajedničke fotografije.

Snežana Dakić sa ćerkom Laurom Foto: Preent Screen

Snežana je tada zračila ponosom dok je pozirala pored Laure, koja je blistala u elegantnoj beloj haljini sa upečatljivim prorezom na grudima i stomaku. Voditeljka je naslednici uputila i emotivnu poruku na mrežama, izražavajući koliko je srećna što prati njen razvoj i lepotu svakog trenutka odrastanja

- Srećna sam i zahvalna na mojoj Lauri. Volim je bezuslovno. Ponosna sam na nju jer je izrasla u pametnu, vrednu i odgovornu devojku. Elokventna je, sposobna, obrazovana, istrajna, duhovita i ima puno stila. Blagoslovena sam sto je imam. Kada je prošle godine napunila 18., nekako mi je laknulo jer sam shvatila da je odrasla i da ce umeti i sama da se snalazi u životu. A naročito sam opuštenija sad kada je maturantkinja.

Nazire se kraj školovanju i mojoj odgovornosti za nju.

Mada ce da upiše pravni fakultet i da nastavi školovanje, nemam više toliki egzistencijalni pritisak kroz koji prolazimo od njene 7.godine.

Tada je pred nama bio nepregledan put odrastanja i životne borbe. Nesigurnih poslova i ugovora, javnog diskursa koji je išao u sve gorem pravcu i nije bio u skladu sa mojim ličnim i profesionalnim vrednostima.

A Deca su dugo mala. Imaju svoju volju! Trebalo je vaspitati, a ne slomiti ličnost.

A posle su dosle i “lude godine”.

Međutim, sve smo to prošle i pobedile! Hvala bogu!

Ona je sad svoj čovek, a ako treba i radno je sposobna!

Razumemo se dobro i sada može da mi pomogne i u donošenju većih i težih odluka.

Zahvalna sam i na njenim školskim drugarima koji su divna i marljiva deca i pozitivno su uticali jedni na druge. Međusobno se podstiču, podržavaju i čuvaju jedni druge.

- Svim mamama maturanata čestitam ovaj “ispit zrelosti”. Pokažite svojoj deci da ih volite i da verujete u njih. Nemojte ih puno kritikovati. I shvatite da su oni ljudi svog vremena, a ne našeg, kada smo mi bili mlađi, niti vremena od pre 20 godina. I imajte poverenja da će se snaći! Nemojte ih “hraniti” sumnjom, već verom u njih i podrškom. Budite i vi savremeni , napredujte, menjajte se i odbacite zastarela ograničavajuća uverenja - napisala je Vesna.

Vladimir Mikić i Snežana Dakić Foto: Damir Dervisagić, Damir Dervišagić

Snežana je ovako govorila o naslednici

- Ja bih volela da među nama ima više bliskosti, ali Laura je tip sklon autonomiji. Nije mnogo vezana za mene i baš je samostalna. Zna šta hoće, brzo donosi odluke i ima stav. Voli da vreme provodi sama, ali i sa društvom. Znam da je to normalno, pa ipak, često sam se zbog toga osećala usamljeno poslednjih godina. Kao i svi tinejdžeri kaže da je gušim željom da je grlim i ljubim. Svesna sam da će za koju godinu krenuti svojim putem i grabim svaki trenutak da budem sa njom. Planira da studira Pravni ili Fakultet organizacionih nauka. Odlično govori engleski i nemački, a volela bi da se bavi manekenstvom dok se još školuje - kazala je voditeljka tada za "Hello".