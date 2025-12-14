Slušaj vest

U sinoćnoj emisiji "Pinkove zvezde" došlo je do iznenađujućeg i emotivnog trenutka – pomirenja Zorice Brunclik i Viki Miljković. Nakon neslaganja, dve muzičke zvezde konačno su stavile tačku na svoje razmirice.

Foto: Printscreen

Sve je počelo iskrenim rečima Zorice:

„Ja mislim da je krajnje vreme da ti i ja stupimo u ljubav.“ Na ove reči, Viki je odmah odgovorila: „I ja sam od početka bila za to, Zorice.“

Publika u studiju je eruptirala u aplauz, a kamere su zabeležile dirljiv trenutak zagrljaja i osmeha. Ovo pomirenje označava novi početak i za njihov profesionalni, ali i prijateljski odnos, a mnogi fanovi već spekulišu o mogućim zajedničkim projektima.

Pomirenje Zorice i Viki pokazuje da čak i velike zvezde mogu prevazići nesuglasice kada postoji spremnost na oproštaj i iskrenu komunikaciju.

Zorica otkrila istinu zašto je udarila na Viki Miljković

Podsetimo, odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković privlačio veliku pažnju javnosti, a muyička diva je tada otvoreno prokomentarisala žiri „Pinkovih zvezda“ i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči koleginici.

- Što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.

Viki Miljković odbrusila Zorici

Naime, sukob između Zorice Brunclik i Viki Miljković započeo je tokom gostovanja u emisiji „Amidži šou“, kada je Zorica izjavila da smatra svoju koleginicu poltronom i dodala da bi je, da ima priliku, izbacila iz žirija muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“.

- Nikada nisam svoju karijeru gradila na skandalima, ne želim ni sada da je gradim, tako da ne bih ja nešto tome pridavala puno značaja

- Kaže Viki Miljković i ističe da mišljenje koleginice nije povredilo