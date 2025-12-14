Slušaj vest

Nekadašnja članica grupe „Models“, Nevena Stamenković nedavno je odlučila da svoje fotografije deli na sajtu za odrasle, a u isto vreme je dala otkaz u restoranu gde je radila neko vreme. Nevena je otvoreno pričala o ponudama koje dobija na pomenutoj platformi, ističući da interesovanje nije izostalo.

Iako je nedavno priznala da je u vezi s političarem čiji identitet želi da zadrži u tajnosti, Nevena naglašava da udvarača i dalje ne manjka, a sama ističe da uživa u svojoj nezavisnosti i slobodi izbora. Pevačica i nekadašnja manekenka otkrila je i da joj ovaj potez pruža osećaj kontrole nad sopstvenom karijerom i privatnim životom, ali i da je spremna za nove izazove i projekte.

- Na sajtu ima raznih ponuda. Ne bih želela previše da govorim o tome, jer ne želim da prelazim granicu dobrog ukusa, ali se sećam da je jedan gospodin ponudio čak 10.000 evra za moj nošeni veš. Bila sam šokirana. To je samo jedan od primera. Ljudi su veoma maštoviti, ali moram da priznam da do sada nije bilo nikakvih neprijatnosti - rekla je Nevena.

Nevena Stamenković dotakla se nedavno zarade na sajtu za odrasle.

- Zarada je odlična, mogu da zadovoljim sve svoje potrebe, a u planu mi je i neka lepa, ozbiljna nekretnina. Ovaj posao koji sada radim je ozbiljan i daleko najplaćeniji od svega do sada, samo što ga ja doživljavam kao uživanje, a ne kao konkretan rad. Lepo mi je, a ima li šta lepše od toga da radiš ono što voliš i uživaš u tome?! A uvek će se naći neko ko će to kritikovati, osporavati i omalovažavati.

Dala otkaz u kineskoj radnji

Podsetimo, Nevena je ottkrila je zašto je dala otkaz u kineskom tržnom centru.

- Videla sam da traže radnike i htela da probam i, iskreno, nisam ni mislila da ću tamo dočekati penziju. Radila sam nekoliko meseci, ali mi je brzo dosadilo jer je posao bio isti - pakuješ garderobu, uslužuješ mušterije, sređuješ rafove... Mene ne drži mesto, volim slobodu, ali uprkos svemu, stekla sam sjajno iskustvo i upoznala divne ljude.