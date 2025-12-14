Slušaj vest

Suprug Aleksandre Bursać Stevan Sekulić, danas je sa velikim uzbuđenjem stigao ispred porodilišta kako bi po prvi put video svoju princezu. U rukama je nosio bukete cveća i poklone, ali i posebnu nosiljku za najmlađu naslednicu, Kasiju. Njegovo oduševljenje bilo je očigledno, a fotografi su zabeležili trenutke punih emocija dok je strpljivo čekao da svoju porodicu odvede kući.

Stevan Sekulić i Aleksandra Bursać
Foto: Preent Screen

Aleksandra i njen suprug nisu krili sreću – iako je dolazak bebe u porodicu ogroman izazov, oboje su se smeškali i komentarisali koliko im život sada dobija potpuno novu dimenziju. Fanovi na društvenim mrežama odmah su im uputili čestitke, dok porodica planira da uskoro podeli prve zajedničke fotografije sa svojim naslednicama.

- Ja sam to čekala najviše na svetu, osećam se predivno. Kako žena može da se oseća kad se ostvari kao majka, zaista predivno malo je bilko bolova, ali mi smo žene na sve spremne - Rekla je pevačica za domaće medije

Aleksandru Bursać muž izveo iz porodilišta Foto: Preent Screen, Preant Screen

Značenje imena Kasija

Ćerki su ponosni roditelji dali ime Kasija

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić

Aleksandru Bursać izjava Izvor: MONDO/Đorđe Milošević