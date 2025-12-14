Slušaj vest

Pop zvezda Neda Ukraden bila je u subotu je specijalna gošća Leksington benda na četvrtom koncertu u Sava centru.

Pevač grupe Bojan Vasković ne krije da mu je Neda jedna od omiljenih pevačica, pa je njemu i njegovim kolegama ukazala veliku čast kada je prihvatila njihov poziv da uveliča spektakularno veče.

On je nedavno bio sa porodicom na njenom solističkim koncertu i kako je izjavio te večeri je svoju dušu nahranio njenim divnim pesmama.

Neda Ukraden
Neda Ukraden na koncertu Leksington benda Foto: Printscreen

Bojan je našu divu u subotu ugostio na njihovom koncertu .Publika je ovacijama dočekala pevačicu, koja je otpevala dve numere. Neda nije krila oduševljenje i govorom pohvalila divne momke iz Leksington benda, a za Bojana je rekla da je najbolji pevač.

- idem malo da uživam i vi ćete - rekao je Bojan i mikrofon prepustio Nedi, koja je gostovanje započela pesmom "Zora je", koju je cela Plava dvorana pevala sa njom.

Neda Ukraden gošća na koncertu Leksington benda  Izvor: Privatna arhiva

Podsetimo, na ovom koncertu gošća je, na iznenađenje svih, bila i Lepa Brena.

Ne propustiteStarsONI SU NAJOBRAZOVANIJI NA ESTRADI: Ovaj muzičar se može pohvaliti sa čak 3 diplome, a ona je pored karijere i fakulteta postala maher u privatnom biznisu
tamara dragić aleksandar milić mili, nikolija, neda ukraden, dj krmak
StarsKATARINA ŽIVKOVIĆ JAVNO OTKRILA DA JU JE OVA MUZIČKA ZVEZDA SABOTIRALA Decenijama je na javnoj sceni, a evo koje je obrazloženje za podmetanje noge imala
Katarina Živković o Kiji Kockar
StarsPREMIJERA DOKUMENTARCA O ĐORĐU NOVKOVIĆU Neda Ukraden u prvom redu: Bila mi je velika čast
Neda Ukraden
StarsZET NEDE UKRADEN IZA SEBE JEDAN BRAK I ĆERKU: Evo kako se slaže sa maćehom Jelenom! Pevačica je zbog njega prolila suze
Neda Ukraden

Neda Ukraden Izvor: Privatna arhiva