Pop zvezda Neda Ukraden bila je u subotu je specijalna gošća Leksington benda na četvrtom koncertu u Sava centru.

Pevač grupe Bojan Vasković ne krije da mu je Neda jedna od omiljenih pevačica, pa je njemu i njegovim kolegama ukazala veliku čast kada je prihvatila njihov poziv da uveliča spektakularno veče.

On je nedavno bio sa porodicom na njenom solističkim koncertu i kako je izjavio te večeri je svoju dušu nahranio njenim divnim pesmama.

Bojan je našu divu u subotu ugostio na njihovom koncertu .Publika je ovacijama dočekala pevačicu, koja je otpevala dve numere. Neda nije krila oduševljenje i govorom pohvalila divne momke iz Leksington benda, a za Bojana je rekla da je najbolji pevač.

- idem malo da uživam i vi ćete - rekao je Bojan i mikrofon prepustio Nedi, koja je gostovanje započela pesmom "Zora je", koju je cela Plava dvorana pevala sa njom.

Podsetimo, na ovom koncertu gošća je, na iznenađenje svih, bila i Lepa Brena.