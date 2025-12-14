Slušaj vest

Sočne i ekskluzivne priče očekuju vas i ove nedelje u Stars specijalu, uz naš neprikosnoveni dvojac - Oliviju Jontić i Ivana Kleuta.

Ekipa Kurira ekskluzivno u Beču! Sumiramo odlazeću godinu sa The one and only, ČOLA! Naravno, razgovarali smo o koncertu u Beču gde su se sjatili fanovi sa različitih krajeva sveta, pričali smo i sa publikom, kao i sa momkom koji nam je privukao pažnju izvođenjem jednog Čolinog hita.

Eksluzivna ispovest Seja Kalača za Kurir. Od sjaja do očaja. Prvi intervju nakon što se pre više od 10 god povukao sa javne scene. Sejo Kalač je ekskluzivno progovorio o svemu što ga je tištilo, a dotakao se i Saše Popovića, Gorana Ratkovića Raleta, čak je i zapevao uživo. Podmetanje noge na estradi, o krađi na benzinskoj pumpi, o supruzi: zbog čega su se razišli. Boban Zdravković o opasnim momcima devedesetih kojima je pevao, Marini Tucaković, Šabanu Bajramoviću, Aleksandri Prijović, ali i o svom stajlingu koji nije baš naišao na pozitivne kritike.