BOJANA LAZIĆ BILA U SVAĐI S POZNATOM PEVAČICOM! Sad sve otkrila o tom sukobu: Ponaša se kao zvezda koja je 40 godina na sceni
Voditeljka Bojana Lazić koja je ranije izjavila kako je gostovanje Barbare Bobak bilo jedno od najneprijatnijih iskustava u karijeri, ipak je odlučila da pređe preko svega.
Voditeljka se oglasila i otkrila kako su sve nesuglasice rešile, te da će biti prilike da je ponovo vidimo kao gosta u emisiji koju vodi.
- Čule smo se Barbara i ja i rešile situaciju koju smo imale. Nakon ovoga će biti prilike da gostuje u emisiji - otkrila je voditeljka.
Podsetimo, pre par meseci Bojanina izjava o pevačici napravila je veliku pometnju u javnosti.
- Kasnila je mnogo, pa onda nije pevala, a bio je dogovor da peva. Njena energija u studiju je bila katastrofa. Ja sam bila u fazonu, koliko godina je ona na javnoj sceni?! Tri, četiri... a ponaša se kao da je zvezda već četrdeset godina. Baš mi je njeno gostovanje jedno neprijatno iskustvo - ispričala je ranije Bojana koja smatra da ju je bivši muž varao.
- Verovatno! Šalim se... Ognjen nas je čak i upoznao. Da li me je varao? Da sam ga uhvatila, ne, ali mislim da da. Ja ne verujem ništa muškarcima - iskrena je bila lepa voditeljka.
Njih dvoje su bili u braku sedam godina, a centar sveta im je sin Mateja. Upravo je on glavni razlog zbog kojeg neguju iskren, kvalitetan odnos, o čemu svedoči i Žarkovo uključenje u Bojaninu emisiju, kada ju je ishvalio uživo u programu.
Kurir/Informer