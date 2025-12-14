Slušaj vest

Voditeljka Bojana Lazić koja je ranije izjavila kako je gostovanje Barbare Bobak bilo jedno od najneprijatnijih iskustava u karijeri, ipak je odlučila da pređe preko svega.

Voditeljka se oglasila i otkrila kako su sve nesuglasice rešile, te da će biti prilike da je ponovo vidimo kao gosta u emisiji koju vodi.

- Čule smo se Barbara i ja i rešile situaciju koju smo imale. Nakon ovoga će biti prilike da gostuje u emisiji - otkrila je voditeljka.

Podsetimo, pre par meseci Bojanina izjava o pevačici napravila je veliku pometnju u javnosti.

Bojana Lazić i Barbara Bobak Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

- Kasnila je mnogo, pa onda nije pevala, a bio je dogovor da peva. Njena energija u studiju je bila katastrofa. Ja sam bila u fazonu, koliko godina je ona na javnoj sceni?! Tri, četiri... a ponaša se kao da je zvezda već četrdeset godina. Baš mi je njeno gostovanje jedno neprijatno iskustvo - ispričala je ranije Bojana koja smatra da ju je bivši muž varao.

- Verovatno! Šalim se... Ognjen nas je čak i upoznao. Da li me je varao? Da sam ga uhvatila, ne, ali mislim da da. Ja ne verujem ništa muškarcima - iskrena je bila lepa voditeljka.

Foto: Dragana Udovičić, Instagram/bojanalazic00

Njih dvoje su bili u braku sedam godina, a centar sveta im je sin Mateja. Upravo je on glavni razlog zbog kojeg neguju iskren, kvalitetan odnos, o čemu svedoči i Žarkovo uključenje u Bojaninu emisiju, kada ju je ishvalio uživo u programu.

Kurir/Informer

