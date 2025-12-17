MIROSLAV ILIĆ PREKINUO EMISIJU I ŠČEPAO VODITELJKU ZA RUKU! Neviđena scena na Kurir televiziji: Lukas i Škorićka zanemeli
Miroslav Ilić, jedan od najvećih muzičkih umetnika na domaćoj sceni, još jednom je potvrdio epitet pravog džentlmena tokom gostovanja u nedeljnom popodnevu na Kurir televiziji.
U emisiji "Pusti brigu", koju sa prepoznatljivom toplinom, sigurnošću i profesionalizmom vodi Ljiljana Stanišić, legendarni pevač priredio je trenutak za pamćenje otpevao je svoj vanvremenski hit „Tebi“, pesmu koja zauzima posebno mesto u srcu voditeljke, ali i brojnih gledalaca.
Raznežili sve
Atmosfera u studiju bila je ispunjena emocijama, a Ilićev gest naišao je na snažan aplauz publike i gostiju. Nije to bio samo muzički nastup, već iskren znak poštovanja i uvažavanja koji je pevač javno ukazao novinarki, ističući njenu ulogu kao prave domaćice emisije dame koja sa lakoćom i autoritetom vodi razgovore, poštuje svoje goste i stvara prijatnu, gotovo porodičnu atmosferu u studiju.
Uvek srdačna prema gostima
U ovom posebnom trenutku uživali su i veselili se i Aca Lukas i Mira Škorić, koji nisu krili dobro raspoloženje i oduševljenje muzičkom atmosferom u studiju.
Ova emotivna scena još jednom je pokazala da, kada se spoje iskustvo, poštovanje i profesionalizam, televizija dobija svoju najlepšu formu.
Pusti brigu svake nedelje od 16h na Kurir televiziji: