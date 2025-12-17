Slušaj vest

Miroslav Ilić, jedan od najvećih muzičkih umetnika na domaćoj sceni, još jednom je potvrdio epitet pravog džentlmena tokom gostovanja u nedeljnom popodnevu na Kurir televiziji.

U emisiji "Pusti brigu", koju sa prepoznatljivom toplinom, sigurnošću i profesionalizmom vodi Ljiljana Stanišić, legendarni pevač priredio je trenutak za pamćenje otpevao je svoj vanvremenski hit „Tebi“, pesmu koja zauzima posebno mesto u srcu voditeljke, ali i brojnih gledalaca.

Raznežili sve

Miroslav Ilić zapevao za voditeljku Izvor: Kurir televizija

Atmosfera u studiju bila je ispunjena emocijama, a Ilićev gest naišao je na snažan aplauz publike i gostiju. Nije to bio samo muzički nastup, već iskren znak poštovanja i uvažavanja koji je pevač javno ukazao novinarki, ističući njenu ulogu kao prave domaćice emisije dame koja sa lakoćom i autoritetom vodi razgovore, poštuje svoje goste i stvara prijatnu, gotovo porodičnu atmosferu u studiju.

Uvek srdačna prema gostima

U ovom posebnom trenutku uživali su i veselili se i Aca Lukas i Mira Škorić, koji nisu krili dobro raspoloženje i oduševljenje muzičkom atmosferom u studiju.

Ova emotivna scena još jednom je pokazala da, kada se spoje iskustvo, poštovanje i profesionalizam, televizija dobija svoju najlepšu formu.

