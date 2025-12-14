Slušaj vest

Folk pevačica Seka Aleksić nikada nije krila da je teško odrasla i da je njeno detinjstvo obeležila nemaština, a sa ocem dugo nije imala kontakt. Jednom prilikom je iznela potresne detalje iz tih dana.

Seka je bila svedok porodičnog nasilja, a svi ti događaji i danas su urezani u njenom sećanju, a svojevremeno je istakla da je svom ocu, koji je preminuo 2017. godine, sve oprostila.

"Tata mi je sada pokojni i on je bio dobar čovek, ali postoje stvari koje su se desile i koje ne mogu da se izbrišu. Ja sam mu sve oprostila. On je voleo da popije i bio je u stanju sve što zaradi da daje deci koja nemaju, da čašćava sve moguće ljude. Proradila bi mu ljubomora i imao je zbog toga probleme sa mojom majkom, ona je najviše stradala, dobijala je batine. Bilo je više situacija kad smo ih brat i ja razdvajali, ona danas ima ožiljke po licu od tog perioda. Razvela se zbog toga i ja je razumem, to ne treba niko da preživljava. Posle toga otac odlazi u inostranstvo da radi i mi se nismo čuli jedno pet-šest godina. Ja sam odrasla uz očuha Milana, kojeg mnogo volim i koji nas je gledao kao svoju decu. Išao je u nadnicu da bi meni zaradio za autobusku mesečnu kartu, da bih išla u školu", pričala je Seka u emisiji “Preživeli”.

Kada je imala svega šest godina, njena porodica je izbegla iz Zvornika u počeli su da žive u Banju Koviljaču, gde je krenula u školu i to je period kojeg se nerado seća.

"Deca su bila brutalna prema meni"

"Jako smo teško živeli, bili smo u izbegličkom smeštaju, posle smo otišli da živimo u jednu školsku staru kuću. Nismo imali kupatilo, već smo se kupali kod komšija. Došli smo bukvalno u tome što smo obučeni, bez ičega", rekla je folkerka i dodala:

"Deca su bila brutalna prema meni. Ismevali su me zbog jekavice, zbog pocepane obuće, zbog toga što nosim istu majicu. Bilo je strašno surovo, plakala sam danima, ali nisam želela ništa da kažem majci, jer nisam želela da joj pogoršavam već jako tešku situaciju. Posebno kad su saznali da mi je majka muslimanka, imala sam razna podmetanja. Gurali su me, pljuvali, cepali mi majicu, ali to mi je pomoglo kroz život. Zahvaljujem se svima što su bili takvi prema meni, jer danas ne bih bila ovo što jesam."

Kako je pričala, veoma mlada je počela da se bavi muzikom, a njena majka se protivila toj ideji.

"Mama mi nije dozvoljavala da pevam, bežala sam od kuće, a očuh mi je pomagao da ostvarim svoje snove. Počela sam da pevam sa četrnaest godina i išla krijući na žurke, on mi je pomagao da to sakrijemo od mame. Međutim, ona je saznala i samo se pojavila jednom u klubu, a ja sam se skamenila kad sam je videla i ispustila mikrofon. Kad sam joj objasnila da je to moj san i pokazala da sam samo za to veče zaradila pet puta više nego ona u nadnici od jutra do mraka, malo je popustila. Od toga smo kupili zamrzivač, i tako je to krenulo"....

