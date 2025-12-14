Slušaj vest

Pevač Ljuba Aličić pre nekoliko dana izgubio je rođenog brata Osmana koji je preminuo u 65. godini, a nepunih dve nedelje toga folker je otišao na jedan nastup koji je imao zakazan u inostranstvu.

Mediji su zatekli Ljubu na aerodromu, te se pevač slomio na pitanje o bratu. On je istakao kako mu je lakše bilo da se nosi sa tugom tako što će ipak odraditi ovaj nastup, ali nije mogao da sakrije suze.

"Teško sam podneo, prošlo je 12, 13 dana... Ali mora dalje da se živi normalno. Brat je u srcu mom, malo me je i ta publika ponela, sve mislim da je i on tu... Važno je da je on u mom srcu, to je bitno. Lakše mi je na bini kad zapeva narod, ja ne moram ni da pevam...", rekao je Aličić sa knedlom u grlu.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Kurir, Printscreen, Damir Dervišagić

On je govorio i o situaciji u inostranstvu kada su nastupi pevača u pitanju.

"Nije kao što je bilo. Zavisi kako za koga naravno, ali kao što je bilo, nije isto. Slažem se sa tim, ali Bože moj".

Ipak, kaže na svojim nastupima ne vidi promene što se tiče publike.

"Meni ne. Moram da kaže, ispašće da se hvalim, ali ne", dodao je.

Otkrio u kakvim odnosima je bio sa bratom

Inače, Ljuba se oglasio nakon smrti brata i ispričao u kakvim su odnosima bili.

"Teško je, normalno, kao i svakom čoveku, pogotovo brat kad mu umre... Ali, šta ćeš? Bili smo u odličnim odnosima. Ostaće mi u mnogo lepom i dobrom, kako može brat da bude već, rekla je slomljen pevač Ljuba Aličić.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: