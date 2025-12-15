Slušaj vest

Svi znaju njegove hitove "Ala, ala", "Da li si me voljela il' nisi", "A jesam te, jesam volio", "Kafanska pjevačica". Jedno vreme živeo je san o kom većina pevača samo mašta. Veliki koncerti, milioni pregleda, glas koji odjekuje Balkanom.

Harao je domaćom javnom scenom. A onda naglo povlačenje - tišina. Kao da je preko jedne od najvećih zvezda folk muzike pala senka koju niko nije očekivao. Iza sjaja krile su se borbe, pritisci i razočaranja, koje je godinama nosio sam.

Povučen život

O svemu tome Sejo Kalač pričao je ekskluzivno za emisiju "Stars specijal", koja se emituje nedeljom od 15 sati na Kurir televiziji.

S njim smo se našli na jednom gastronomskom događaju u Beogradu. Na početku razgovora otkrio je zašto ga retko viđamo u medijima.

- Zato što sam tako hoću, zato što više volim da budem, što se kaže, povučen, nego da budem u medijima.

Pevač je ispričao kako izgledaju njegovi dani.

- Mir i tišina i to je to. Što se tiče privatnog života, obiđem decu, malo se bavim trčanjem.

Vratićemo se na početak njegove karijere, za koju se vezuje kompozitor Goran Ratković Rale kao jedan od njegovih prvih saradnika.

- S Raletom je bio, da kažem, najžešći udarac moje ličnosti i mog pevanja. Rale je izvanredan kompozitor, moram da ga pohvalim, da mu pošaljem jednu pozitivu.

Zanimalo nas je da li su i dalje u kontaktu.

- Jesmo. Čuli smo se, ali nećemo da ulazimo u te stvari, ima nekih problema.

Bili smo sigurni da misli na Raletov turbulentan odnos sa Anom Nikolić.

- Jeste, sad svi znaju šta je Ana Nikolić napravila, ali je Ana takva, svojeglava. Poznajem Anu, vole me i ona i on. Oboje su dobri.

Sejo ističe da je Rale strog kao saradnik i da tačno zna šta želi da izvuče iz svakog pevača.

- Radili smo, dosta sam se i umorio, sav sam se preznojio, na jednu rečenicu me je non-stop vraćao, bio je u pitanju samo jedan samoglasnik. Jako je strog - kaže folk pevač. Pevam sto puta i onda on skoči i kaže: "Dobro je, matori." Ja rekoh super, spustim slušalice, kad on kaže: "Al' može još bolje."

Bio bi nutricionista

Ono što se do sada o njemu nije znalo jeste to da bi bio nutricionista da nije pevač.

- U to vreme bio sam u Zemunu, išao sam za nutricionistu, šteta što to nisam završio.

Oko Seje Kalača godinama su bile brojne kontroverze, a on sad kaže da je čitao brojne neistine o sebi, ali i da ga je jedna posebno pogodila. Kao svoj jedini porok ističe alkohol.

- Drogu nikada nisam koristio, niti ću koristiti. Popijem malo i to je meni sve u životu. Da bude štimung kako treba, popije se, kao svaki normalan čovek, a da se drogiram, to nikada u životu.

Razvod

U vreme najveće popularnosti Seji je velika podrška bila sada već bivša supruga, ali uprkos svemu njih dvoje nisu opstali. Razlog je ljubomora.

- Stvorio sam kuću u Zagrebu, stan u Zagrebu, stan u Beogradu, na Banovom brdu, ali šta znam šta se desilo. Ljubomora je ljubomora. To je najgore zato što te nema kod kuće, ja sam malo više odsutan zbog posla. Kad partner nije s partnerom, to se desi, ako je to mesec, dva, tri pa i godinu dana, tu se dešava svašta.

Zanimalo nas je kakav je njegov trenutni emotivni status.

- Imam samo privremene veze. Znaš kako se kaže, kad se opečeš na vruće mleko, i u hladno duvaš.

Pričalo se da je ukrao telefon na pumpi, a on to demantuje i tvrdi da mu je ta priča podmetnuta jer mu je neko namerno napakostio.

- Znam i ko je, ali neću da ga imenujem. Postoje takvi ljudi, šta ćeš. Neka bude njemu na čast. Bio je taj telefon, ja sam čekao da se taj čovek javi da mu ga vratim i tako je i bilo.

Kaže da je pretrpeo razna podmetanja, a otkriva da li su ona dolazila i od kolega.

- Kad ne mogu ono što ti možeš, gledaju da te sapletu. Malo ih ima, nisu to svi - kaže na kraju razgovora Sejo Kalač, koji se u velikom stilu vraća na estradu.