U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.

Glavni gost Aca Lukas otkriva na šta je bio ponosan kao klinac, kao i uopšteno o detinjstvu i o tome ko je Aca Lukas u suštini. O svojoj deci, kao i o unucima i o tome da li ga unuci zovu deda. Takođe, govori o situacijama u kojima ga ljudi pogrešno procenjuju.