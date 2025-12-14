Stars
“NIKADA NIKOGA NISAM PRECRTAO” – Aca Lukas u “Pusti brigu” danas od 16.00
U potpuno novoj scenografiji, kao i sa novim konceptom emisije „Pusti brigu“, danas u 16.00, ugostiće vas voditelji emisije koju volite, novinarka Ljiljana Stanišić i Dejan Šutanovac, profesionalni kuvar i food stylist.
Gosti današnje emisije su Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić.
Glavni gost Aca Lukas otkriva na šta je bio ponosan kao klinac, kao i uopšteno o detinjstvu i o tome ko je Aca Lukas u suštini. O svojoj deci, kao i o unucima i o tome da li ga unuci zovu deda. Takođe, govori o situacijama u kojima ga ljudi pogrešno procenjuju.
Mira i Miroslav podeliće sa gledaocima svoje mišljenje o Aci Lukasu, kao i brojne anegdote koje imaju sa njim.
Ne propustite dozu emocija, zabave i smeha, svake nedelje od 16.00.