Bugarski pjevač Azis, šokirao je brojnim potezima u svojoj muzičkoj karijeri. Kada se pojavio na sceni, oblačio se kao žena, šminkao se, farbao kosu, nosio visoke potpetice, ali uprkos šokantnom izgledu niko nije mogao osporiti njegov talent za pevanje.

Vrlo brzo postao je jedan od najpopularnijih izvođača širom regije, a i danas niže hit za hitom. Oduvek je otvoreno pričao o svom životu, ne krijući svoju seksualnu orijentaciju, kao i činjenicu da je s najboljom prijateljicom dobio decu. Zanimljivo je i to da je rođen u ženskom zatvoru u Bugarskoj, jer je njegova majka služila kaznu zbog ilegalne prodaje uvezene odeće pre pada komunizma.

Zaokret

Naime, Azis je u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada.

Godine 2006. oženio se s muškarcem, iako istospolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku sa svojom najboljom prijateljicom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima otvoren odnos i da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

Emotivni razgovori

- U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Mnogo sam razgovarao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori – objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam joj objasniti da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate s detetom imati otvoren odnos. Dete sve prvo treba saznati od svojih roditelja - rekao je Azis, koji je u Srbiji snimio duete sa Martom Savić i Jelenom Karleušom.

- Do dana današnjeg drugima nije pričala da je moja kćerka, jer je ona plava, ima plave oči i kosu. Nema talent za pevanje, ali mnogo voli životinje, studiraće veterinu - dodao je.

Osim nje, Azis je sa svojom najboljom prijateljicom dobio još dvoje dece.