Slušaj vest

Jelenu Karleušu su mediji i ovog vikenda zatekli na beogradskom aerodromu. Pevačica i članica muzilkog takmičenja "Pinkove zvezde", bila je spremna da proćaska o aktuelnostima.

Prvo se osvrnula na snimanje Nove godine na Pinku, otkrivši da je nakon 20 godina učestvovala u takvom specijalu, a sve na poziv Viki Miljković koja je birala pevače. Otkrila je i da li je bilo alkohola, te spomenula kolege, među kojima se našao i Drako Lazić.

JK o Đanijevim poljupcima

Potom se osvrnula na fotografije sa Đanijem nakon snimanja, na kojima deluje da je folker ljubi u grudi.

Karleuša otkrila ko se napio na snimanju Nove godine na Pinku Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Hteo je da me poljubi u obraz, ali s obzirom da je otprilike tu negde kad sam ja u štiklama, njegova glava je visine sa mojim grudima isplalo je da on mene ljubi u grudi. To je bio samo jedan mali peh... hteo je da me poljubi u obraz", objasnila je.

Pogledajte još slika sa snimanja:

Pinkovo novogodišnje veselje Foto: Petar Aleksić

 kurir / mondo

Ne propustiteStars"CECA MI JE BITNA KAO LANJSKI SNEG": Boki 13 konačno otkrio pozadinu sukoba sa Svetlanom - Nije mogla to da podnese zbog Karleuše
ceca ražanatović boki 13
StarsNEPLANIRANI SUSRET JK I DRAGANE MIRKOVIĆ : Pričalo se da je Karleuša ljuta na prijateljicu, a sad isplivao snimak koji pokazuje u kakvom su odnosu (VIDEO)
screenshot-20240309-215400.jpg
Stars"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ U HOTELSKOJ SOBI" Oglasila se Jelena Karleuša: U panici zbog snimaka i slika (VIDEO)
Izgled Jelene Karleuše
StarsVELIKA ISPOVEST KARLEUŠE! Pop diva priznala da je bankrotirala, spomenula i Lukasa: Ovo mi je najgora godina, mnogi su mi okrenuli leđa...
WhatsApp Image 2025-12-10 at 18.43.37.jpeg

 Pogledajte dodatni snimak:

Karleuša ugledala Radu na sceni: Evo kako je reagovala Izvor: MONDO