KARLEUŠA PRIZNALA DA LI JOJ JE ĐANI LJUBIO GRUDI! Pevačica je bila skroz direktna: To je bio samo jedan mali peh
Jelenu Karleušu su mediji i ovog vikenda zatekli na beogradskom aerodromu. Pevačica i članica muzilkog takmičenja "Pinkove zvezde", bila je spremna da proćaska o aktuelnostima.
Prvo se osvrnula na snimanje Nove godine na Pinku, otkrivši da je nakon 20 godina učestvovala u takvom specijalu, a sve na poziv Viki Miljković koja je birala pevače. Otkrila je i da li je bilo alkohola, te spomenula kolege, među kojima se našao i Drako Lazić.
JK o Đanijevim poljupcima
Potom se osvrnula na fotografije sa Đanijem nakon snimanja, na kojima deluje da je folker ljubi u grudi.
"Hteo je da me poljubi u obraz, ali s obzirom da je otprilike tu negde kad sam ja u štiklama, njegova glava je visine sa mojim grudima isplalo je da on mene ljubi u grudi. To je bio samo jedan mali peh... hteo je da me poljubi u obraz", objasnila je.
Pogledajte još slika sa snimanja:
kurir / mondo
Pogledajte dodatni snimak: