Jelenu Karleušu su mediji i ovog vikenda zatekli na beogradskom aerodromu. Pevačica i članica muzilkog takmičenja "Pinkove zvezde", bila je spremna da proćaska o aktuelnostima.

Prvo se osvrnula na snimanje Nove godine na Pinku, otkrivši da je nakon 20 godina učestvovala u takvom specijalu, a sve na poziv Viki Miljković koja je birala pevače. Otkrila je i da li je bilo alkohola, te spomenula kolege, među kojima se našao i Drako Lazić.

JK o Đanijevim poljupcima

Potom se osvrnula na fotografije sa Đanijem nakon snimanja, na kojima deluje da je folker ljubi u grudi.

Karleuša otkrila ko se napio na snimanju Nove godine na Pinku

"Hteo je da me poljubi u obraz, ali s obzirom da je otprilike tu negde kad sam ja u štiklama, njegova glava je visine sa mojim grudima isplalo je da on mene ljubi u grudi. To je bio samo jedan mali peh... hteo je da me poljubi u obraz", objasnila je.

