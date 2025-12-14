BOKI 13 OTKRIO DVA POZNATA MUŠKARCA KOJA SU MU SE UDVARALA! Jedna je bio sa našom poznatom pevačicom, a za drugim je ludela čitava Srbija
Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, vratio se na male ekrane, a nedavno je gostovao u emisiji "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića.
Boki je govorio o zatvorskim danima koji su iza njega, ali i svim pikanterijama iz svog života koje javnost nije znala.
Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:
- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.
- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.
- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.
Gde su danas Mladen i Bane
Inače, Mladen Radulović je tada bio u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pesmu "150 stepeni".
Bane Janković poznat je kao bivši dečko pevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom.
Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.
Da li će se oglasiti nakon ovih Bokijevih navoda, ostaje da vidimo.
Pogledajte dodatni snimak: