Slušaj vest

Bojan Jovanovski, poznat pod umetničkim imenom Boki 13, vratio se na male ekrane, a nedavno je gostovao u emisiji "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića.

Boki je govorio o zatvorskim danima koji su iza njega, ali i svim pikanterijama iz svog života koje javnost nije znala.

Na pitanje da otkrije ime jednog javnosti poznatog muškarca koji mu se udvarao, Boki 13 je kao iz topa rekao:

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

- Ma pusti sad to - poručio je Boki, koji nije želeo da se vraća na to.

Gde su danas Mladen i Bane

Inače, Mladen Radulović je tada bio u vezi sa pevačicom Anabelom Atijas, zajedno su snimili čak i duetsku pesmu "150 stepeni".

Boki tvrdi da ga je Mladen muvao Foto: Printscreen Instaram

Bane Janković poznat je kao bivši dečko pevačice Katarine Živković. Bio je poznati maneken, a popularnost je stekao učešćem u rijalitiju "Farma" gde se i spojio sa Kaćom.

Boki tvrdi da ga je Bane Janković muvao Foto: Damir Dervišagić

Bane, inače, danas ima decu sa lepom crnkom, koju je u nekoliko navrata pokazao na društvenim mrežama.

Da li će se oglasiti nakon ovih Bokijevih navoda, ostaje da vidimo.

Pogledajte dodatni snimak: