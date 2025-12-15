Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, već dugo ima značajan uticaj na najmlađu populaciju, što je ponovo izazvalo pažnju javnosti nakon nedavne situacije u Užicu. Na internetu se masovno šeruje video snimak koji je objavio anonimni korisnik, a na kojem se vidi kako deca trče iz škole u pokušaju da se fotografišu i snime sa popularnim jutjuberom.

Nesporazum

Međutim, u vozilu koje su deca uočila nije bio Baka Prase, već građanin koji je svoje dete vozio u školu. Ispostavilo se da su mališani pomislili da je u pitanju jutjuber zato što je automobil bio isti model kao Bakin. Ovaj nesporazum je izazvao masovnu reakciju, deca su uzbuđena, pohitala prema automobilu, što je snimljeno i objavljeno na internetu, gde je snimak ubrzo postao viralan.Čak se vidi i policija kako pokušava da obuzda decu.

Ljudi zabezeknuti

Reakcije ljudi na društvenim mrežama bile su žestoke. Mnogi su kritikovali ponašanje dece, ali i posledice koje popularni influenseri mogu imati na mlađu publiku. Situacija u ovom gradu jasno pokazuje koliko deca mogu biti pod uticajem svojih idola i koliko brzo reagovati na vizuelne sadržaje, čak i kada su u pitanju pogrešne vrednosti kojima ne bi trebali na ovaj način da idu u susret i da se raduju.

Ovo takođe otvara šire pitanje odgovornosti javnih ličnosti prema svojoj publici, posebno kada su u pitanju deca. Iako Baka Prase nije direktno učestvovao u događaju, posledice njegovog uticaja postaju vidljive u svakodnevnim situacijama. Uz to, scenario ukazuje i na rizik od nesigurnog ponašanja dece, kao i na potrebu da roditelji i škole obraćaju više pažnje na bezbednost i edukaciju o medijskoj pismenosti.

Ovaj događaj je prema komentarima na mrežama zabrinutih korisnika pokazao da viralni sadržaji i popularni influenseri imaju moć da brzo pokrenu reakcije, koje ponekad mogu biti i rizične, te da je društvena odgovornost i roditelja i influensera ključna za zaštitu najmlađih.