Slušaj vest

Gordana i Miroslav Ilić su u braku 55 godina. Supruga folk legende gotovo se nije oglašavala u medijima, ali je sada na njegovom koncertu u Sava centru to prekršila. Ona je ponosno govorila o njihovom odnosu i višedecenijskom braku. 

Tolerancija

- Izdvaja ga velika tolerancija na kojoj mu ponekad zameram. Njegov prag tolerancije je vrlo, vrlo visok. Dobar je čovek, hoće da pomogne ljudima. Ume da se naljuti, ali i to je ljudski, ali u suštini je dobar i plemenit čovek - istakla je Gordana, te otkrila da je ona i te kako zaslužna za njegov uspeh.

Miroslav Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Privatna arhiva

- Nego šta nego sam zaslužna. Nisam se udala za Miroslava kad je bio zvezda, mi smo sve ovo gradili zajedno. Mi smo se venčali kao studenti i u tu priču ušli samo privremeno da bismo imali od čega da živimo, međutim kaže naša stara izreka: "Daš banku da uđeš u kolo, posle bi dao pet da izađeš", ali ne možeš. Tako da ovo naš mladalački plan uopšte nije bio, ali nas je tako život odveo, tako da koliko je on zaslužan, ja sam 10 puta više - rekla je Gordana.

Krize

O tome kako je njihov brak uspeo da prebrodi sve krize, te da su zajedno 55 godina, Gordana kroz osmeh kaže da je za sve zaslužna "ludost":

- Nas dvoje smo oboje morali da budemo "ludi" i opstali smo tih 55 godina, to je stvarno zavidno - kaže Gordana, koja je od prvog dana stub porodice Ilić.

Kurir/Hypetv.rs

Ne propustiteStarsSUZANA MANČIĆ KONAČNO OTKRILA ISTINU O NAVODNOJ TUČI HALIDA BEŠLIĆA I MIROSLAVA ILIĆA! Otkrila da li je ona bila krivac: Imao je već...
x01 News1 Damir Dervisagic copy.jpg
StarsU MRČAJEVCIMA JE NJEGOV DOM, OMILJENA KAFANA, STADION... Komšije i najbliži prijatelji otkrili nepoznate detalje iz prošlosti Miroslava Ilića
whatsapp-image-20231215-at-8.35.29-pm-1.jpg
Stars"NIKO SE NE PITA ŠTA JE ON SVE ISTRPEO U BRAKU..." Iskreno priznanje žene Miroslava Ilića, otkrila nepoznate detalje njihovog odnosa
WhatsApp Image 2025-12-08 at 19.10.03.jpeg
StarsHAOS NA KONCERTU MIROSLAVA ILIĆA! U publici nastao delirijum, Boki 13 odmah skočio na noge, a pevač imao VAŽNU PORUKU za Gocu Šaulić
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.35.04.jpeg

Rodna kuća Miroslava Ilića u Mrčajevcima Izvor: Kurir