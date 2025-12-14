Ilićeva supruga Gordana uvek je na koncertima u prvom redu, ali ne voli medijsko eksponiranje

Gordana i Miroslav Ilić su u braku 55 godina. Supruga folk legende gotovo se nije oglašavala u medijima, ali je sada na njegovom koncertu u Sava centru to prekršila. Ona je ponosno govorila o njihovom odnosu i višedecenijskom braku.

Tolerancija

- Izdvaja ga velika tolerancija na kojoj mu ponekad zameram. Njegov prag tolerancije je vrlo, vrlo visok. Dobar je čovek, hoće da pomogne ljudima. Ume da se naljuti, ali i to je ljudski, ali u suštini je dobar i plemenit čovek - istakla je Gordana, te otkrila da je ona i te kako zaslužna za njegov uspeh.

- Nego šta nego sam zaslužna. Nisam se udala za Miroslava kad je bio zvezda, mi smo sve ovo gradili zajedno. Mi smo se venčali kao studenti i u tu priču ušli samo privremeno da bismo imali od čega da živimo, međutim kaže naša stara izreka: "Daš banku da uđeš u kolo, posle bi dao pet da izađeš", ali ne možeš. Tako da ovo naš mladalački plan uopšte nije bio, ali nas je tako život odveo, tako da koliko je on zaslužan, ja sam 10 puta više - rekla je Gordana.

Krize

O tome kako je njihov brak uspeo da prebrodi sve krize, te da su zajedno 55 godina, Gordana kroz osmeh kaže da je za sve zaslužna "ludost":

- Nas dvoje smo oboje morali da budemo "ludi" i opstali smo tih 55 godina, to je stvarno zavidno - kaže Gordana, koja je od prvog dana stub porodice Ilić.

