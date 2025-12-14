Slušaj vest

Voditeljka Ena Popov uzela je nekoliko dana odmora, pa je sa porodicom otišla u toplije krajeve odakle se oglasila na svom Instagram profilu.

Naime, ona je objavila fotografije sa plaže i pokazala je kako uživa.

Naime, Ena je aktivna na pomenutoj društvenoj mreži, gde je sada pokazala kako je provela sunčan dan.

Voditeljka je sedela na plaži, na sebi je imala pantalone, belu raskopčanu košulju, naočare za sunce, a uživala je dok je ispijala koktel.

Ena Popov otišla na odmor Foto: Printscreen

Ovako je govorila o porodičnim odnosima

Ena Popov (39) uživa u skladnom braku sa biznismenom Nenadom Čankom sa kjim ima dve ćerke Riju i Milu.

Ena privatni život drži dalje od očiju javnosti, a jednom prilikom je govorila o narušenim porodičnim odnosima.

Ena Popov nedavno je otkrila u kakvim je odnosima sa polubratom Đorđem i polusestrom Ksenijom koje je njihov otac dobio u prvom braku.

1/4 Vidi galeriju Ena Popov sa mužem na zimovanju Foto: Printscreen Instagram, Kurir Televizija

- Fascinantno mi je kako su nas uvek percipirali kao izuzetno bogatu porodicu. Šta je nekom malo, a šta puno, to je relativna stvar. Ja bih rekla da smo živeli lepo i pristojno - rekla je Ena i istakla da je sa polubratom i polusestrom u korektnim odnosima.

- To znači da smo u redu kad se vidimo - rekla je voditeljka, pa dodala:

- U mom detinjstvu konstantno smo bili upućeni jedni na druge. Ali, eto, poslednjih godina tako je kako je. Desile su se neke situacije koje su rezultirale da smo u takvim odnosima, ali niko nikome nije uradio ništa loše. Sada me više ne boli, tu smo gde smo. Što se mene tiče ja sam uvek otvorena za razgovor.

