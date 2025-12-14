Slušaj vest

Aktuelna rijaliti učesnica Milena Kačavenda od samog početka otkako je postala deo rijaliti programa privlačila je veliku pažnju javnosti svojim burnim životom.

Naime, svojevremeno je izašla fotografija iz bolnice, a Milena je tada ispričala šta se dogodilo u tom periodu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Twitter

- Postoji jedna fotografija na koju sam se ja šokirana, vezano za period posle moga razvoda. Otišla sam na kliniku koja se bavi bolestima zavisnosti. Slika moja je iz bolnice gde sam bila zbog insomnije i hiperbulimije. Uradili su mi psihoanalizu i rekli da je dobro što sam došla, završila sam sedam dana psihostabilizaciju - pričala je Milena u rijalitiju.

"Moj život ima crnu stranu"

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda napustila Elitu Foto: Petar Aleksić

Ona je priznala da je imala težak život.

- Moj život ima crnu stranu. Stojim iza svega što sam prošla. To su niski udarci. Ana je imala priliku da mi se sveti i pre mog ulaska ovde. Ja sam tu sliku poslala na šest adresa prijateljima. Slika je iz bolnice i znam da je ona dala. Nije ružno biti u bolnici na psihostabilizaciji. To na glavi služi za stimulaciju serotonina na mozgu. To je jedna od slika, a ima ih četiri. Znam da ona to sprema, kao i audio snimke. To na glavi mi je lečilo mozak - rekla je Kačavenda u rijalitiju, te dodala:

- Ne tangira me što je to objavila i jasno mi je šta servira. Može u moju krštenicu da okači, ne zanima me - rekla je Milena.

kurir / blic

Pogledajte dodatni snimak: