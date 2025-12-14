Na spekakularnom koncertu Lexington benda u prepunoj sali publika ju je dočekala ovacijama, a emotivna atmosfera dostigla je vrhunac kada je zajedno sa bendom i publikom uglas otpevala svoje bezvremenske hitove „Zora je“ i „Na pola puta“. Ovaj muzički susret obeležio je veče ispunjeno snažnim emocijama, potvrđujući još jednom Nedinu harizmu i trajnu povezanost sa publikom, kao i poseban trenutak za sve ljubitelje domaće pop muzike.