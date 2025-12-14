Slušaj vest

U Meljaka danas Andrija, unuk čuvenog Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela.

Naša ekipa je na licu mesta, a Milica Stanojević iz minuta u minut prati šta se sve dešava.

Uvek spreman za veselje

Era Ojdanić spreman za zabavu

"Presrećan čovek"

Novinarka je stigla tačno u trenutku kada je ponosni deda čašćavao konobare i konobarice, naglašavajući koliko mu je važno da svi gosti budu dobrodošli i da atmosfera bude besprekorna.

- Evo, da se otvori, dragi moji, da nam veselje krene- rekao je Ojdanić sa osmehom, podižući čašu i časteći osoblje pre početka proslave.

-Drage moje kolege i gosti, presrećan sam čovek. Tu su svi moji unuci, svi smo se okupili da zajedno proslavimo ovaj važan dan. Hoću da uslužite moje goste na pravi način -dodao je ljubazno, dok su njegovi unuci bili okupljeni oko njega sa osmesima.

Gala

Era Ojdanić ponosan na unuka

Sve na svom mestu

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Era Ojdanić sa unukom koji nosi njegovo ime Andrija

Gosti su već počeli da pristižu, a očekuje se 300 zvanica. Sa šampanjcem u rukama i muzikom koja je polako rasplamsavala proslavu, domaćin vodi računa o svakom detalju. Osmesi, smeh i čestitke ovu nedelju pretvraju u nezaboravan provod.



Punoletstvo Andrije Ojdanića obećava da će dugo ostati u sećanju svih prisutnih. Porodična radost, prijateljska druženja i pažnja koju Era posvećuje svakom detalju, čine da ovaj događaj bude više od proslave - to je prava porodična manifestacija sreće i ponosa za folkera i njegovu porodicu.