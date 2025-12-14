Slušaj vest

Aleksandra Babejić ponovo se našla u centru pažnje javnosti nakon izlaska iz rijalitija "Elita 9", budući da je otkrila da se, uprkos svemu što se dešavalo prethodnih meseci, nedavno videla sa Kristijanom Golubovićem.

Podsetimo, Aleksandra Babejić uselila se tokom leta u stan kod Kristijana Golubovića, a njega je nakon toga napustila nevenčana supruga Kristina Spalević. Njih dvoje su se u međuvremenu pomirili, a Aleksandra je ušla u rijaliti.

Sada po izlasku njihov susret niko nije očekivao, ali je do njega ipak došlo, o čemu je Aleksandra sada govorila.

- Odlučila sam da ih ne diram više, ako oni mene ne diraju. Videla sam se sa Kristijanom sinoć, doneo mi je kofere koji su ostali kod njih pre Elite. Imamo korektan odnos iako sam videla negde da me je pljuvao. Kristini se nisam javila iz principa, posle svega što je uradila. Bila sam kod njih, čuvala sam im decu kad oni nisu mogli. To je istina jedina. Moguće da mi je ona to iskoristila za medijsku pompu. Da hoću da muvam oženjene, ne bih ovako izgledala, nit se sređujem - rekla je Aleksandra.

Već govorio o Aleksandri

Inače, Kristijan Golubović je ranije ovako govorio o Aleksandri, te je tada izneo svoju verziju događaja.

- Devojka je došla na par dana kod mene, dok ne počne "Elita 9", pošto nije imala gde, a i da nam pomogne oko dece i selidbe. Trebalo je da se preselimo u drugi stan, a ona da uđe u rijaliti. U međuvremenu Kristina i ja se posvađamo, i Aleksandra je tu ostala, ne mogu da je izbacim na ulicu - rekao je Kristijan Golubović, pa otkrio da se uskoro i on seli:

- Svakako, u stan dođem samo da se istuširam i da prespavam. Imam mnogo treninga, mnogo obaveza... Meni ni na kraj pameti nije bila nikakva afera sa njom, ništa. Ja nju gledam kao ćerku, kao dete kome treba pomoć, a ne takve gluposti. Ja 10. septembra izlazim svakako iz ovog stana. Kristina se sa decom odselila na drugu lokaciju, a ja ću kod nje, a ako me ne primi, onda ću da odem u svoju kuću na Zvezdari - istakao je rijaliti igrač Kristijan Golubović.

