Pevač Ivan Gavrilović otkrio je nepoznate detalje o vezi sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.

"Bežali smo im kolima"

Ivan je u podkastu "Na krilima zmaja" otkrio je detalje veze sa Marijom Milošević, ćerkom nekadašnjeg predsednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, sa kojom se zabavljao devedesetih godina.

Pevač je sam svoj gazda Foto: Kurir Televizija, Kurir

- Ona je morala da ima obezbeđenje i nigde nije mogla da izađe sama. Mi smo čak i bežali, ona je imala neki svoj auto koji je čuvala, preskočimo zid i pobegnemo. Imali smo kola, stajao je 30 godina napolju pa se dogovorimo kada da izađemo - započeo je Gavrilović:

Udarili u rampu

Denser je zatim podelio anegdotu kada su zajedno u kolima sa njegovim ocem bežali od obezbeđenja, a sve se završilo tako što su udarili u rampu Hitne pomoći.

Marija Milošević, ćerka Slobodana Miloševića Foto: EPA, Profimedia, EPA/Jovan Živanović, Dragana Udovičić, EPA/Slobodan Pikula

- Jednom smo se zaleteli i promašili izlaz u Hitnu pomoć. Ne znam ko je vozio, ali smo povezli mog ćaleta i valjda sam ga ja nagazio i vidim da mi nismo uopšte u ulici Kneza Miloša gde treba da idemo, nego gore ka Dedinju. Ali pošto sam već dobro nagazio nisam imao gde, krenuo sam da kočim i udario sam u rampu. Rampa se diže i iskrivi se, moj ćale je izašao i počeo da psuje. Okrenuo se, a tu je već bila policija da se hišta ne zna i pozovu ga, a on kaže: Ne, ne, nisam ja sa njima to su ludaci" - ispričao je Ivan kroz smeh. 

