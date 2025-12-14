Slušaj vest

Pevačica Slađa Delibašić bila je u braku sa kolegom Đoletom Đoganijem sa kojim je dobila dve ćerke,a ali njihov brak nije uspeo, a od samog početka njihovom braku protivili su se njeni roditelji.

"Mom ocu je bilo najteže kad sam mu saopštila da sam trudna"

Slađa Delibašić Foto: Nemanja Nikolić

Naime, Slađa je jednom prilikom ispričala da je njenom ocu bilo veoma žao kada se udala jer je imao u planu da je uda za drugog muškarca.

Naime, pevačica tvrdi da joj nije bilo svejedno kad je morala da mu saopšti sporne vesti.

- Mom ocu je bilo najteže kad sam mu saopštila da sam trudna i da se udajem za Đoleta. To mu je bilo katastrofa. Želeo je više. Mi sa Kosova biramo muškarca za ceo život, da bude tvoje vere. Nisam tad tako gledala na ljude, delim ih na pozitivne i negativne.

- Sada bih drugačije uradila definitivno. Bila mi je bitna njegova duša i kakav je čovek, tek posle sam upoznala njegovu porodicu. Kažu da ne treba gledati ko je i šta je, ali parametri ipak postoje i to mogu da primenim sad kod dece - rekla je Slađa.

"Muvali su me milioneri, a ja završila s Đoletom"

Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

Podsetimo, Slađa Delibašić je svojevremeno otkrila da su je muvali milioneri, ali da je na kraju završila sa Đoletom Đoganijem.

Naime, Slađa je o svemu pričala sa osmehom na licu, a otkrila je sve o tome koliko je bila privlačna žena još otkako je bila mlada.

- Nekad se pitam da li je moguće da ja, pored svih milionera tada u Italiji, koji su se kačili za mene, izaberem Đoleta. Devojke koje su tad bile sa mnom u grupi sad žive kao kraljice. Jedna Vesna se udala za lika koji ima fabrike obuće, Renata se udala takođe za jednog koji ima lance nekih restorana. Kažem sebi: "Gde mi je onda pamet bila", ali ne kajem se - ispričala je pevačica nedavno.

