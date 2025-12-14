Slušaj vest

Nikola Anđelić, osuđen je zbog posredovanja u prostituciji, zajedno sa Duškom Banjcem na 14 meseci zatvora, uslovno na tri godine i novčane kazne od po 400.000 dinara, nakon što su obojica priznali krivicu, a slučaj je odjeknuo 2022. godine.

On se sada nakon ovog skandala pojavio na punoletstvu svog brata Andrije.

Nikola Andjelic unuk Izvor: Kurir

Nikola je bio elegantno i pristojno obučen, sve vreme je imao osmeh na licu i raspoloženo je razgovarao sa gostima.

Sve lepo sređeno

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.

Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

