Asmin Durdžić nedavno je šokirao sve kad je izneo svoju stranu priče i otkrio zbog čega su mu prestale emocije prema Staniji Dobrojević.

Otkako su detalji isplivali u javnost došlo je do novih prozivki Asminovog oca, Mustafe Durdžića, koje je uputio popularnoj starleti i bvšoj rijaliti učesnici.

Paklena osveta Stanije Dobrojević

Ona je rešila da ne prećuti na sve što je Mustafa rekao pa mu je sad žestoko odgovorila.

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara’! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Medjutim do jula ima vremena. Pa videcemo ko će tada pričati, a ko brojati poručila je Stanija.

"Veza nije bila vredna ni jedan groš"

Podsetimo, Mustafa je Staniji uputio žestoke optužbe.

- Odgovor "nesuđenog" svekra "nesuđenoj" snajki: Zahvaljujem vam za odgovor na moje otvoreno pismo. Ako je majka Nada jedini razlog da stavite tačku na vašu emotivnu vezu sa mojim sinom, onda se usuđujem napisati da ta veza nije bila vredna ni jedan groš - napisao je Mustafa Durdžić, pa dodao:

- Na prozivke Asminove podrške koje su u datom periodu usledile ja sam odlučno stao na vašu stranu. Želim da vas podsetim na period vašeg poznanstva sa mojim sinom i na vreme kad ste nam se predstavljali video pozivima. Tad ste bili prelepi, a ja sam po prvi put video svog sina zaljubljenog i srećnog. Nažalost, sticajem okolnosti vašoj sreći došao je ubrzo kraj - tvrdi on.

Na samom kraju, Asminov otac obećao je Staniji da će držati sina što dalje od nje.

- Za mene ste ti i Asmin najlepši par 21. veka. Svestan težine optužbi koje su tad išle na vaše ime, ja sam odlučno stao sa svojom porodicom na vašu stranu. Ovom prilikom želim da vam se zahvalim na svemu i od srca vam želim sreću u životu i ljubavi. Ja vas vise spominjati neću, a potrudiću se da "psiho-psihić'' bude što normalniji i da vas ne proganja više. Pozdrav - jasno je proučio Mustafa Durdžić.

