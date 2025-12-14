Slušaj vest

Među gostima su Atina Ferari, koja je poslednjih meseci davala skandalozne izjave o Aci Lukasu, ali i Taki Marinković, otac Maje Marinković, poznate kao skandal majstora.

Taki je otkrio da mu nije bilo dozvoljeno da vidi ćerku:

Taki spremio 5000 evra za bakšiš: Otvorio kovertu i pokazao štos novčanica Izvor: MONDO

A, potom pokazao i da je za slavlje u Meljaku spremio kovertu sa 5.000 evra.

Sve lepo sređeno

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.

Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: