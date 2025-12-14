NA FEŠTU KOD ERE OJDANIĆA STIGAO I OTAC POZNATE STARLETE! Ćerka mu važi za skandal majstora, a on spremio samo za bakšiš 5000€....
Pevač Era Ojdanić danas je u hotelu u Meljaku organizovao velelepnu proslavu za 18. rođendan svog unuka Andrije.
Među gostima su Atina Ferari, koja je poslednjih meseci davala skandalozne izjave o Aci Lukasu, ali i Taki Marinković, otac Maje Marinković, poznate kao skandal majstora.
Taki je otkrio da mu nije bilo dozvoljeno da vidi ćerku:
A, potom pokazao i da je za slavlje u Meljaku spremio kovertu sa 5.000 evra.
Sve lepo sređeno
Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.
Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: