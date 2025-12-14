Slušaj vest

Kao i svake nedelje takmičari popularnog rijalitija imali su produženo vreme za spavanje, a Veliki šef je sad pustio muziku kako bi im dao do znanja da je završeno vreme za odmor i da treba da napuste svoje krevete.

Po svemu sudeći njima nikad nije dosta spavanja, pa su i danas teško prihvatili buđenje, a dosta takmičara je nastavilo da se izležava i provodi vreme u krevetu.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Ne propustiteRijaliti"MORAĆETE DA PLATITI PO 200.000" Veliki šef poslao NIKAD OZBILJNIJE PISMO u Elitu, učesnici PREBLEDILI, prekršili STROGO PRAVILO
elita.jpg
Stars(VIDEO) LUNA ĐOGANI I DALJE U ŠOKU: Od TEBE to nisam očekivala!
lunadjogani.jpg
Stars(VIDEO) PRETI IM NAJSTROŽA KAZNA: Luna neće dozvoliti da se ovo dogodi BEZ BORBE
pic.jpg
RijalitiANELI AHMIĆ PREKRŠILA STROGO PRAVILO VELIKOG ŠEFA! Očekuje se HITNA sankcija, ovo može biti baš OZBILJNO, nije smela to da napravi
aneli-gleda-u-kameru.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Era Ojdanić Izvor: Kurir