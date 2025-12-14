Oglasio se Veliki šef, učesnici dobili jasnu poruku
VAŽNO OBAVEŠTENJE: Oglasio se Veliki šef! (VIDEO)
Kao i svake nedelje takmičari popularnog rijalitija imali su produženo vreme za spavanje, a Veliki šef je sad pustio muziku kako bi im dao do znanja da je završeno vreme za odmor i da treba da napuste svoje krevete.
Po svemu sudeći njima nikad nije dosta spavanja, pa su i danas teško prihvatili buđenje, a dosta takmičara je nastavilo da se izležava i provodi vreme u krevetu.
Elita 9 Foto: Printscreen YouTube
