Slušaj vest

Milica Mitrović otkrila je da njihov pas Lusi uskoro očekuje štence. Ovu srećnu vest podelila je na društvenim mrežama uz emotivan video ultrazvuka njihovog ljubimca, a u pozadini je svirala pesma "Bebe" grupe "Vampiri". Porodica Mitrović ne krije uzbuđenje zbog prinova u svom domu.

Milica je na Instagramu objavila video ultrazvuka svog ljubimca, označivši ćerku Andreu u snimku.

Lusi je ljubimac porodice Mitrović. Lusi ima garderober i skupocene stvari, često putuje sa Željkom i Milicom, što pokazuje koliko je voljena i pažena. Dolazak štenaca sigurno će doneti još više radosti u njihov dom.

Milica Mitrović podelila snimak ultrazvuka
Milica Mitrović podelila snimak ultrazvuka Foto: Printscreen

Odeon ponovo počeo da radi

Podsetimo, Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podelio otkaze. On je nedavno angažovao i nove direktore.Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.

Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.

Željko Mitrović dao otkaze na Pinku Foto: Printscreen YouTube

- Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je verovao da će osvojiti vaša srca, piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.

Suprug pevačice Viki Miljković Dragan Tašković Taške je dobio posao od Željka Mitrovića.

Ne propustiteStarsMILICA I ŽELJKO MITROVIĆ SE OTVORILI ZA ĆERKU Poslali joj poklon koji košta 400.000 € i jako je redak! (FOTO)
Untitled-1.jpg
StarsVIKI OTKRILA DETALJE VELIKIH PROMENA NA PINKU: Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem...
Pink novogodišnji program (23).jpeg
StarsPRAVI RASKOŠ U DOMU ŽELJKA MITROVIĆA! Milica podelila snimak porodičnog slavlja, a na stolu nema čega nema... Pogledajte samo ove kadrove
132131.jpg
StarsMILICA MITROVIĆ PODRŽALA ŽELJKA! Sanja Marinković odbila da komentariše otkaze na Pinku, a sada isplivali NOVI DETALJI
132131.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Eri pune ruke para, baca po restoranu: Napravio feštu sa Lepom na punoletstvu unuka Izvor: MONDO