Milica Mitrović otkrila je da njihov pas Lusi uskoro očekuje štence. Ovu srećnu vest podelila je na društvenim mrežama uz emotivan video ultrazvuka njihovog ljubimca, a u pozadini je svirala pesma "Bebe" grupe "Vampiri". Porodica Mitrović ne krije uzbuđenje zbog prinova u svom domu.

Milica je na Instagramu objavila video ultrazvuka svog ljubimca, označivši ćerku Andreu u snimku.

Lusi je ljubimac porodice Mitrović. Lusi ima garderober i skupocene stvari, često putuje sa Željkom i Milicom, što pokazuje koliko je voljena i pažena. Dolazak štenaca sigurno će doneti još više radosti u njihov dom.

Milica Mitrović podelila snimak ultrazvuka Foto: Printscreen

Odeon ponovo počeo da radi

Podsetimo, Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podelio otkaze. On je nedavno angažovao i nove direktore.Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.

- Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je verovao da će osvojiti vaša srca, piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.

Suprug pevačice Viki Miljković Dragan Tašković Taške je dobio posao od Željka Mitrovića.

