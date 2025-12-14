STIŽE PRINOVA! MILICA MITROVIĆ PODELILA SNIMAK SA ULTRAZVUKA! Prelepe vesti (FOTO)
Milica Mitrović otkrila je da njihov pas Lusi uskoro očekuje štence. Ovu srećnu vest podelila je na društvenim mrežama uz emotivan video ultrazvuka njihovog ljubimca, a u pozadini je svirala pesma "Bebe" grupe "Vampiri". Porodica Mitrović ne krije uzbuđenje zbog prinova u svom domu.
Milica je na Instagramu objavila video ultrazvuka svog ljubimca, označivši ćerku Andreu u snimku.
Lusi je ljubimac porodice Mitrović. Lusi ima garderober i skupocene stvari, često putuje sa Željkom i Milicom, što pokazuje koliko je voljena i pažena. Dolazak štenaca sigurno će doneti još više radosti u njihov dom.
Odeon ponovo počeo da radi
Podsetimo, Teatar Odeon je ponovo počeo sa radom nakon što je nedavno vlasnik "Pinka" Željko Mitrović podelio otkaze. On je nedavno angažovao i nove direktore.Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.
Na zvaničnoj stranici najavljeno je da je Teatar Odeon ponovo počeo sa radom, a najavljena je i prva predstava u novom sastavu.
- Vraćamo se našoj divnoj publici sa predstavom koju obožavate - "Pogledaj dom svoj anđele" po pesmama Riblje Čorbe. Ovo je jedan od zadnjih projekata na kome je sarađivao veliki Bora Đorđević i u koji je verovao da će osvojiti vaša srca, piše u opisu videa kojim je najavljen povratak.
Suprug pevačice Viki Miljković Dragan Tašković Taške je dobio posao od Željka Mitrovića.
Pogledajte dodatni snimak: